Приятным сюрпризом для выпускницы одной из сельских школ Глубоковского района стало поздравление от Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Ляйля Толеубекова – в числе лучших учениц Белоусовской средней школы № 1. Она является обладателем «Медаль Елбасы», образовательного гранта от Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева, лауреатом ежегодной премии «Ақылды Awards – 2021» в номинации «Защитник Земли».

Нурсултан Назарбаев поздравил Ляйлю с получением государственного образовательного гранта и пожелал не останавливаться на достигнутом, быть патриотом своей страны, оставаться ответственной, честной, справедливой и трудолюбивой девушкой.

Елбасы в своём поздравительном адресе выразил уверенность, что знания и навыки, полученные юной казахстанкой во время участия в программе «Медаль Елбасы», пригодятся ей в дальнейшей работе на благо Родины.

«Будущее страны – в руках молодёжи, и наш общий долг – сохранить Независимость страны, единство и стабильность», – говорится в поздравлении.

– Администрация, учителя и учащиеся нашей школы гордятся достижениями Ляйли, – отмечает директор Белоусовской сш № 1 Мархаббат Карибаева. – Активная участница республиканских, областных и районных научно-практических конференций, конкурсов и олимпиад, она неизменно занимала призовые места.

Ляйля Толеубекова считает, что в руках молодого поколения – дальнейшая судьба Казахстана.

– Для меня поздравление от Елбасы является высокой оценкой моих пока ещё скромных достижений, – делится девушка, – но, несомненно, служит стимулом для дальнейшего роста и стремления внести личный вклад в процветание родного Казахстана.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район