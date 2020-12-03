Будущее без коррупции 

За десять месяцев текущего года Антикоррупционной службой ВКО направлено в суд 170 уголовных дел. Осуждено 74 лица.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет принял участие в проекте Antikor.Live. В ходе прямого эфира он рассказал об основных направлениях превентивной работы и привёл статистику уголовных дел по преступлениям в регионе.

По словам главы Антикоррупционной службы ВКО, основными инструментами превентивной работы выступают антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков.

Так, за десять месяцев текущего года проведено 12 антикоррупционных мониторингов. Внешнему анализу подвергнута деятельность 13 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

По их результатам внесено 220 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению административных барьеров, совершенствованию законодательства.

Особое внимание уделено ценовому комплаенсу госзакупок. С начала года благодаря отслеживанию процесса в «Едином окне закупок» экономия бюджетов госорганов составила 1,1 миллиарда тенге.

– За отчётный период Антикоррупционной службой области зарегистрировано 173 преступления, 152 из них – коррупционные. Также расследуется три уголовных дела по фактам совершения особо тяжких преступлений. Они квалифицируются как хищения и взяточничество, – сообщил Ерлан Жалмагамбет.

По незаконному вмешательству в деятельность малого и среднего бизнеса зарегистрировано 11 фактов, к ответственности привлечено девять лиц. Защищены права 13 предпринимателей.

– В целом, проводится большая работа по профилактике коррупционных преступлений и их выявлению, – отметил спикер.

В завершение Ерлан Жалмагамбет попросил жителей региона активно обращаться в Антикоррупционную службу области и выражать нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции.

Ания Есмухамет