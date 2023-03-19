Будущее зависит от нас

Восточноказахстанцы принимают активное участие в выборах. Реализовать своё право и отдать голос за достойных кандидатов пришла трудовая династия медиков из района Алтай.

Наталья Колесникова трудится в сфере медицины без малого двадцать лет. По её стопам пошёл и сын Владимир. Сегодня представители трудовой династии пришли на избирательный участок, чтобы сделать выбор в пользу будущего.

– Наша семья всегда принимает участие в выборах, – поделилась Наталья Колесникова. – Мы хотим, чтобы Республика Казахстан процветала, а для этого каждому необходимо вносить свой вклад. В последние годы заметно внимание к медицине, к людям в ней работающим. Уверена, что в будущем нас ждут только позитивные перемены.