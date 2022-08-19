Будьте здоровы!

Подскажите, какие медицинские услуги можно получить бесплатно в рамках ГОБМП?

Лариса Позднякова, Риддер

По информации пресс-службы Фонда медицинского страхования, в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи входят:

— cкорая медицинская помощь, включая медицинскую авиацию;

— первичная медико-санитарная помощь, включая диагностику, лечение, профилактические осмотры, санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний;

— специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, включая профилактику и диагностику вич-инфекции и туберкулёза, услуги при неотложных состояниях, диагностика и лечение социальнозначимых и хронических заболеваний;

— специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях, включая лечение при социальнозначимых и хронических заболеваниях; услуги стационара на дому;

— специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, включая лечение инфекционных, паразитарных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и подозрение на них;

— обеспечение лекарственными средствами, включая медицинские изделия, иммунобиологические лекарственные препараты при оказании скорой и специализированной помощи ПМСП в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

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