Будьте здоровы 

Центр восстановительного лечения и медицинской реабилитации функционирует при поликлинике № 6 в Семее.

Полноценная реабилитация после перенесённых операций – залог восстановления здоровья и сохранения качества жизни на должном уровне. Основные направления работы нового реабилитационного центра: неврология, травматология и кардиология.

– Одним из основных завершающих лечение пациента этапов является медицинская реабилитация, – рассказал руководитель филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по ВКО Галымжан Абилов. – В этом году Фонд медицинского страхования увеличил финансирование данных услуг более чем в девять раз. Как вы знаете, в преддверии выхода нового приказа по реабилитации ковидных пациентов, когда реабилитационная услуга будет доступна всем переболевшим КВИ и пневмонией, этот центр поможет им скорее восстановиться.

Стоит отметить, что центр начал свою работу летом и функционировал даже во время действия жёстких карантинных ограничений. В целом за это время специалисты обслужили 350 пациентов.

– Здесь работают высококвалифицированные специалисты, медоснащение также на хорошем уровне, – подчеркнул Галымжан Абилов. – Сегодня доступность реабилитационной помощи в Семее очень высока. Пациенты, перенёсшие инсульт, могут быть уверены, что как минимум один раз в полгода они могут пройти полноценный курс лечения и максимально восстановить свои функциональные способности или пройти социальную адаптацию.

Кроме того, в конце года в городе планируется открытие нового реабилитационного центра для детей и инвалидов Invitro+ на 80 коек.

Мария Щетинина

Семей