Будьте бдительны!

В областном центре участились случаи нового вида интернет- мошенничества.

По информации отдела криминальной полиции УП г. Усть-Каменогорска, мошенники звонят гражданам по телефону и представляются сотрудниками органов внутренних дел. При этом называют полные данные действующих сотрудников полиции. Сообщают, что для поимки интернет-мошенников им требуется помощь простых граждан. Предлагают оформить кредит, предоставляя «достоверные документы» (поддельные бланки с реквизитами банка и электронными подписями), и счета для перечисления денежных средств. При этом убеждают, что преступник будет задержан сразу же при снятии перечисленных вами денежных средств.

Сотрудники УП Усть-Каменогорска просят граждан быть бдительными, не попадаться на уловки мошенников и сообщать о фактах интернет-мошенничества на канал 102.

Марк Касымов