Будни спасателей ВКО: весенний щит от стихии

Каждую весну Восточный Казахстан сталкивается с угрозой паводка, представляющего опасность для жителей нашего региона с его разнообразным природным ландшафтом. Чтобы предотвратить бедствие, спасатели региона заранее выходят на передовую. Они укрепляют дамбы, очищают русла рек и проводят профилактические рейды в наиболее уязвимых районах. Эта работа кажется незаметной, но именно она становится жизненно важной защитой для тысяч восточноказахстанцев.



СИЛА ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКИ



В Восточно-Казахстанской области уже проделана значительная работа по подготовке к весеннему половодью. Поскольку ВКО входит в число регионов, подверженных угрозам, недавно здесь с двухдневным визитом побывала группа специалистов под руководством советника премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова. Была проведена оценка паводковой ситуации и проверен ход профилактических мероприятий.



Комиссия совместно с представителями местных властей и спасательных служб посетила посёлки Зубовск и Малеевск района Алтай, а также населённые пункты Шемонаихинского района. Они ознакомились с принимаемыми превентивными мерами, замерили уровень снежного покрова и ход ледохода.



– Субботники и противопаводковые мероприятия, проведённые в Восточном Казахстане, оказали большое влияние на то, чтобы местные жители содержали в чистоте дворы своих домов и своевременно принимали меры безопасности. В регионе в этом направлении проведена масштабная работа, – прокомментировал Ералы Тугжанов.



По информации местных исполнительных органов, в настоящее время в области проведены 107 противопаводковых мероприятий, в результате которых произведён подрыв льда на 16 водных участках, вывезены 386 тысяч кубометров снега, очищены 4 853 водопропускных сооружения, 493 арыка и 112 каналов, отремонтированы 437 мостов.



Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области (ДЧС ВКО) Рашид Блялов рассказал, что все подразделения МЧС и службы гражданской защиты готовы к любому развитию паводковой ситуации.



– Мы готовы к оперативному оповещению и эвакуации населения, а также к организованному размещению людей в пунктах приёма и обеспечению их первоочередных потребностей, – подчеркнул главный спасатель области.



По результатам мониторинга, проведённого комиссией, была дана положительная оценка работе ответственных структур региона и отмечено, что все мероприятия организованы масштабно и с системным подходом.



В АЛТАЕ ВСЁ СПОКОЙНО



Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проверил паводкоопасные зоны района Алтай и убедился в готовности служб к весеннему половодью.



Из-за особенностей рельефа, географического положения и снежных зим Восточный Казахстан традиционно входит в зону высокого риска во время весеннего половодья. Подготовка к паводкам в регионе – это ежегодная стратегическая задача, требующая слаженного взаимодействия акиматов, спасательных служб, коммунальщиков и самих жителей. Именно поэтому Восточный Казахстан каждую весну переходит в режим повышенной готовности. Так, в селе Соловьёво построили новый мост через реку Берёзовку, укрепили, очистили русло и углубили дно дамбы. На реке Вторушке продолжает функционировать Вторушинское гидротехническое сооружение, которое с 1960-ых годов регулирует поток воды и защищает населённые пункты от затопления.

Основной элемент сооружения – шандоры, металлические заслонки, с помощью которых поток воды можно регулировать вручную или автоматически. В настоящее время механизм работает в штатном режиме: трубы прочищены, оборудование исправно. Именно шандоры определяют, куда и в каком объёме будет направлена вода.



В городе Алтае базируется сводный отряд экстренного реагирования. В его составе 105 человек и 44 единицы техники. Как пояснили в ДЧС ВКО, в случае необходимости к работам подключатся частные компании и другие организации, с которыми заключены меморандумы. Они предоставят дополнительную технику.



– Область готова к паводкам, проведены соответствующие работы, благодаря которым мы в этом году ожидаем безопасный паводкоопасный период. Из 16 километров защитных дамб мы усилили более пяти километров, провели дноуглубление на более чем семи километрах. Весной надеемся на спокойную ситуацию, но в случае больших дождей люди и техника готовы ко всем возможным сценариям. Сейчас наша задача – обеспечить безопасный паводковый период, – отметил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.



В регионе также организован круглосуточный мониторинг уровня воды. Как рассказала директор филиала «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области и области Абай Ляззат Болатқан, на 50 гидропостах ежедневно фиксируются и анализируются данные, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения.



– Гидрологическая ситуация стабильная, на всех реках отметки ниже критических. Особое внимание уделяется районам Алтай и Маркаколь, где снежный покров пока сохраняется на уровне 48%, – уточнила она.



Насколько выносливыми могут быть люди, каждый день доказывают представители отрядов спасателей и воинских частей региона. Так, военнослужащие, участвовавшие в противопаводковых мероприятиях, – личный состав воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС РК – с 15 марта текущего года помогали проводить превентивные мероприятия для предотвращения угрозы паводка в городе Алтае, населённых пунктах Зубовск, Новая Бухтарма, Тургусун, Малеевск, Быково, Богатырёво, Соловьёво, Маяк, Орловка и Снегирёво. За это время были очищены 5 835 метров арычных систем, 50 метров мостового полотна, 39 водопропускных сооружений. Также более 860 мешков были заполнены инертным материалом, и 150 мешков уложены в потенциально опасных местах. Военными проводилась также активная профилактическая работа с населением.



В настоящее время военнослужащие ВЧ 68303 завершили работы и возвращаются в город Семей. По этому случаю заместитель акима района Алтай Зангар Шаухин на специально организованном торжественном мероприятии вручил им благодарственные письма за вклад в противопаводковую работу.



КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРОВ



Параллельно с противопаводковыми мероприятиями весной спасатели ВКО активно занимаются профилактикой пожаров. Они информируют население о правилах безопасности, проводят семинары и беседы, стремясь предотвратить природные возгорания.



В ДЧС ВКО обсудили этапы и методы обеспечения безопасности в пожаро-опасный сезон. Заместитель начальника департамента Амангельды Енсегенов отметил, что необходимо усилить профилактику чрезвычайных ситуаций и повысить качество выполнения задач по предотвращению возгораний в лесостепной зоне.



Для оперативного реагирования на пожары в сёлах, где нет государственных пожарных частей, акиматы создали 48 пожарных постов, которые обеспечивают защиту 101 населённого пункта. Особое внимание уделяется техническому оснащению постов, внедрению цифровых систем реагирования, использованию дронов и спутникового мониторинга от «Қазақстан ғарыш сапары».

Вместе с тем, с началом пожаро-опасного сезона в Восточном Казахстане резко увеличилось количество возгораний. За одни сутки спасатели фиксируют до 15 случаев горения сухой травы и мусора.



Для стабилизации ситуации и повышения уровня осведомлённости среди населения специалисты ДЧС ВКО совместно с Управлением по ЧС Усть-Каменогорска, военнослужащими второго спасательного батальона МЧС РК и волонтёрами провели профилактический рейд по дачным массивам. Именно на дачных участках чаще всего возникают пожары из-за халатного обращения с огнём, палов сухостоя и разведения костров. Спасатели напомнили дачникам о необходимых мерах противопожарной безопасности, а также об ответственности, предусмотренной статьями 336 и 410 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».



Для мониторинга ситуации использовался дрон, позволяющий с воздуха оперативно выявлять очаги возгораний и фиксировать нарушения. В результате проверки трое граждан были привлечены к административной ответственности за создание пожароопасных условий.



– Работа по профилактике уже началась. Мы разъясняем населению, что неосторожность с огнём может привести к тому, что пламя от костра или сухой травы легко переходит на постройки. Наша задача – донести до людей, как избежать пожаров и минимизировать ущерб, – объяснил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.



ДЧС ВКО напоминает жителям и предпринимателям основные правила пожарной безопасности: