Будни спасателей ВКО: против всех стихий
Они первыми приходят на помощь в самые страшные моменты – когда бушуют природные стихии, происходят техногенные катастрофы или кто-то оказался в беде. Будни спасателей – это не просто работа, это постоянная готовность рисковать собой ради жизни и спокойствия других. Ликвидация пожаров, профилактика наводнений, эвакуация оказавшихся в зоне бедствия, поисковые операции – служба ЧС не знает выходных.
ТРЕБУЕТСЯ ОСОБЫЙ ПОДХОД
Во время поездки в район Самар аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов вместе с начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) ВКО Рашидом Бляловым посетили водохранилище Ешкибай, играющее важную роль в регулировании водного баланса региона. Они ознакомились с текущим состоянием гидротехнического сооружения и обсудили меры по повышению его эффективности в период весеннего снеготаяния.
Особенность водохранилища Ешкибай заключается в том, что его водотоки носят паводковый характер. До 80% годового объёма стока приходятся на апрель и май. В летне-осенний период водотоки, как правило, пересыхают, что требует особого подхода к управлению водными ресурсами и подготовки к возможным природным угрозам.
По результатам визита были даны конкретные поручения, направленные на улучшение водохозяйственного планирования и усиление технического контроля.
В ДЧС ВКО отметили, что посещение объекта подчёркивает необходимость своевременной модернизации водной инфраструктуры и реализации профилактических мер по защите населения от возможных последствий паводка.
О результатах рабочей поездки главы региона в район Самар подробнее читайте на странице 3 в материале «Самарский вектор на развитие».
СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Аким Восточно-Казахстанской области также побывал в районе Алтай, где на месте оценил уровень воды в реке Бухтарме и поднятие грунтовых вод вблизи речки Поганки.
Несколько дней назад в регионе прошли обильные осадки, вызвавшие интенсивное таяние снега в горной местности. В результате уровень воды в Бухтарме превысил критическую отметку. Кроме того, в посёлке Зубовске произошло поднятие грунтовых вод и частичное дренирование дамб на реке Поганке, что привело к подтоплению придомовых территорий десяти жилых и трёх нежилых домов.
Силами ДЧС ВКО была оперативно организована откачка воды с придомовых участков – в общей сложности удалены 4 250 кубометров. Также произведена укладка двух тысяч мешков с инертными материалами.
Благодаря своевременным и скоординированным действиям спасателей и представителей местных исполнительных органов затопление жилых домов удалось предотвратить.
Для укрепления дамбы в посёлке Зубовске завезены 980 тонн скального грунта, заготовлены две тысячи мешков с песком. В зонах дренирования на внутреннюю сторону дамбы уложена полиэтиленовая плёнка длиной 60 метров.
Также проведена аэроразведка территории с использованием беспилотного летательного аппарата. По её итогам продолжаются работы по укреплению тела дамбы. На месте действует оперативный штаб.
Глава региона поручил держать ситуацию под строгим контролем.
– Все ответственные службы должны работать слаженно и оперативно, чтобы исключить любые риски для жителей. Мониторинг за уровнем воды должен вестись круглосуточно, – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Согласно последней оперативной информации, угрозы подтопления жилых домов на данный момент нет, эвакуация населения не требуется. Уровень воды в реке Бухтарме снизился на 73 см и составляет 535 см.
Паводковая обстановка находится под постоянным контролем областного регионального штаба.
НОВАЯ ТЕХНИКА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область провёл встречу с руководителями лесного хозяйства и природоохранных организаций региона.
Во время совещания министр подчеркнул, что в текущем году регион будет полностью обеспечен противопожарной техникой.
– Тщательно обслуживайте и настраивайте оборудование. В настоящее время осуществляется поставка техники в лесхозы по всей стране. Только на закупку оборудования были выделены 60 миллиардов тенге. В целом же – более ста миллиардов. Поэтому в этом году все заявки будут полностью удовлетворены, – заявил Ерлан Нысанбаев.
Министр акцентировал внимание на вопросах пожарной безопасности и необходимости своевременных скоординированных действий для предотвращения природных возгораний. Он отметил важность подготовки к пожароопасному сезону и обеспечения лесных хозяйств надёжными средствами для борьбы с огнём.
Как было отмечено на совещании, в Восточном Казахстане специалистами областного департамента по ЧС ведётся усиленный контроль за пожарной безопасностью в лесных и степных зонах. Для этого созданы мобильные группы, в состав которых входят сотрудники ДЧС, полиции, акиматов и лесной охраны. Эти команды регулярно проводят профилактические рейды.
«С начала пожароопасного сезона уже выполнен 101 выезд. По результатам проверок к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлечены 53 человека: 41 – по статье 410, 12 – по статье 336 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», – отметили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Во время одного из рейдов спасатели провели показательный эксперимент, наглядно продемонстрировав, как быстро распространяется пламя от непотушенного костра или оставленного без присмотра мангала. Такие ситуации могут привести к масштабным природным пожарам и серьёзному ущербу.
Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО напоминает жителям и туристам о необходимости строго соблюдать правила безопасности при нахождении на природе. Основные причины возгораний – это неосторожное обращение с огнём, непотушенные сигареты, оставленные костры, горящие спички, тлеющие пыжи после выстрелов, масляные ветоши, стеклянные предметы, создающие эффект линзы, искры от автомобилей и поджоги сухой растительности.
Рекомендации для граждан:
- не поджигайте сухую траву на открытых участках;
- не разводите костры в лесной зоне;
- объясняйте детям опасность игр с огнём и спичками;
- не выбрасывайте непотушенные окурки из автомобилей;
- при обнаружении возгораний немедленно сообщайте по телефонам 101 или 112.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить природу и предотвратить трагедии.
СПАСЕНИЕ НОВОРОЖДЁННОГО
В Восточно-Казахстанской области произошёл случай, требующий немедленного вмешательства экстренных служб. В городе Алтае новорождённому ребёнку потребовалась срочная транспортировка в областной центр из-за тяжёлого состояния. Медицинские работники обратились за помощью к спасателям.
Экипаж «Казавиаспаса» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в составе опытных пилотов Евгения Гончарова и Олега Алфеева оперативно вылетел на вертолёте в сопровождении бригады врачей санитарной авиации. Ребёнок и его мама были доставлены в Усть-Каменогорск, где их уже ждали медики.
«Благодаря слаженным действиям спасателей и медперсонала транспортировка прошла успешно. Сейчас ребёнок и мать находятся под наблюдением специалистов в медицинском учреждении», – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.
ПОЖАР В ДЕВЯТИЭТАЖКЕ
В Усть-Каменогорске произошёл пожар в жилом доме. Возгорание началось на пятом этаже девятиэтажки, расположенной по улице Потанина. Из-за плотного задымления потребовалась срочная эвакуация жильцов.
«С лестничного марша были эвакуированы 20 человек. Ещё 14, включая детей, спасены с помощью специальных спасательных колпаков, которые предотвратили отравление продуктами горения», – привели данные в пресс-службе ДЧС ВКО.
Пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, предотвратив дальнейшее распространение огня. Пострадавший владелец квартиры был госпитализирован с признаками отравления угарным газом после оказания первой медицинской помощи на месте.
Дмитрий Чжан
Фото пресс-служба ДЧС ВКО