Будни спасателей ВКО: против всех стихий

Они первыми приходят на помощь в самые страшные моменты – когда бушуют природные стихии, происходят техногенные катастрофы или кто-то оказался в беде. Будни спасателей – это не просто работа, это постоянная готовность рисковать собой ради жизни и спокойствия других. Ликвидация пожаров, профилактика наводнений, эвакуация оказавшихся в зоне бедствия, поисковые операции – служба ЧС не знает выходных.



ТРЕБУЕТСЯ ОСОБЫЙ ПОДХОД



Во время поездки в район Самар аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов вместе с начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) ВКО Рашидом Бляловым посетили водохранилище Ешкибай, играющее важную роль в регулировании водного баланса региона. Они ознакомились с текущим состоянием гидротехнического сооружения и обсудили меры по повышению его эффективности в период весеннего снеготаяния.



Особенность водохранилища Ешкибай заключается в том, что его водотоки носят паводковый характер. До 80% годового объёма стока приходятся на апрель и май. В летне-осенний период водотоки, как правило, пересыхают, что требует особого подхода к управлению водными ресурсами и подготовки к возможным природным угрозам.



По результатам визита были даны конкретные поручения, направленные на улучшение водохозяйственного планирования и усиление технического контроля.



В ДЧС ВКО отметили, что посещение объекта подчёркивает необходимость своевременной модернизации водной инфраструктуры и реализации профилактических мер по защите населения от возможных последствий паводка.



О результатах рабочей поездки главы региона в район Самар подробнее читайте на странице 3 в материале «Самарский вектор на развитие».



СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ



Аким Восточно-Казахстанской области также побывал в районе Алтай, где на месте оценил уровень воды в реке Бухтарме и поднятие грунтовых вод вблизи речки Поганки.



Несколько дней назад в регионе прошли обильные осадки, вызвавшие интенсивное таяние снега в горной местности. В результате уровень воды в Бухтарме превысил критическую отметку. Кроме того, в посёлке Зубовске произошло поднятие грунтовых вод и частичное дренирование дамб на реке Поганке, что привело к подтоплению придомовых территорий десяти жилых и трёх нежилых домов.



Силами ДЧС ВКО была оперативно организована откачка воды с придомовых участков – в общей сложности удалены 4 250 кубометров. Также произведена укладка двух тысяч мешков с инертными материалами.



Благодаря своевременным и скоординированным действиям спасателей и представителей местных исполнительных органов затопление жилых домов удалось предотвратить.



Для укрепления дамбы в посёлке Зубовске завезены 980 тонн скального грунта, заготовлены две тысячи мешков с песком. В зонах дренирования на внутреннюю сторону дамбы уложена полиэтиленовая плёнка длиной 60 метров.



Также проведена аэроразведка территории с использованием беспилотного летательного аппарата. По её итогам продолжаются работы по укреплению тела дамбы. На месте действует оперативный штаб.



Глава региона поручил держать ситуацию под строгим контролем.



– Все ответственные службы должны работать слаженно и оперативно, чтобы исключить любые риски для жителей. Мониторинг за уровнем воды должен вестись круглосуточно, – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.



Согласно последней оперативной информации, угрозы подтопления жилых домов на данный момент нет, эвакуация населения не требуется. Уровень воды в реке Бухтарме снизился на 73 см и составляет 535 см.



Паводковая обстановка находится под постоянным контролем областного регионального штаба.



НОВАЯ ТЕХНИКА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область провёл встречу с руководителями лесного хозяйства и природоохранных организаций региона.



Во время совещания министр подчеркнул, что в текущем году регион будет полностью обеспечен противопожарной техникой.



– Тщательно обслуживайте и настраивайте оборудование. В настоящее время осуществляется поставка техники в лесхозы по всей стране. Только на закупку оборудования были выделены 60 миллиардов тенге. В целом же – более ста миллиардов. Поэтому в этом году все заявки будут полностью удовлетворены, – заявил Ерлан Нысанбаев.



Министр акцентировал внимание на вопросах пожарной безопасности и необходимости своевременных скоординированных действий для предотвращения природных возгораний. Он отметил важность подготовки к пожароопасному сезону и обеспечения лесных хозяйств надёжными средствами для борьбы с огнём.



Как было отмечено на совещании, в Восточном Казахстане специалистами областного департамента по ЧС ведётся усиленный контроль за пожарной безопасностью в лесных и степных зонах. Для этого созданы мобильные группы, в состав которых входят сотрудники ДЧС, полиции, акиматов и лесной охраны. Эти команды регулярно проводят профилактические рейды.



«С начала пожароопасного сезона уже выполнен 101 выезд. По результатам проверок к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлечены 53 человека: 41 – по статье 410, 12 – по статье 336 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», – отметили в пресс-службе ДЧС ВКО.



Во время одного из рейдов спасатели провели показательный эксперимент, наглядно продемонстрировав, как быстро распространяется пламя от непотушенного костра или оставленного без присмотра мангала. Такие ситуации могут привести к масштабным природным пожарам и серьёзному ущербу.



Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО напоминает жителям и туристам о необходимости строго соблюдать правила безопасности при нахождении на природе. Основные причины возгораний – это неосторожное обращение с огнём, непотушенные сигареты, оставленные костры, горящие спички, тлеющие пыжи после выстрелов, масляные ветоши, стеклянные предметы, создающие эффект линзы, искры от автомобилей и поджоги сухой растительности.



Рекомендации для граждан: