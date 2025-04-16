Будни спасателей ВКО: и лёд, и пламя
Они первыми приходят на помощь в самые трудные минуты – при пожарах, наводнениях, авариях и стихийных бедствиях. Работа спасателей требует не только мужества, но и высокой профессиональной подготовки, быстрой реакции и современного технического оснащения. Каждый их выезд – это борьба за человеческие жизни.
Защита от паводка – одна из самых актуальных на сегодня тем для спасателей ВКО.
В профилактических мероприятиях задействованы все силы ДЧС, а также к работам привлекаются военнослужащие.
Так, в район Алтай были направлены специальные силы для расчистки и укрепления объектов. Проведены масштабные работы в городе Алтае, посёлках Быково, Богатырёво, Зубовск, Тургусун, Малеевск, Маяк и Соловьёво. В общей сложности очищены 3 505 метров арыков, отремонтированы 50 метров мостов и 27 водопропускных сооружений, заготовлены более 420 мешков с инертным материалом для укрепления дамб и создания искусственных преград.
ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ…
Впрочем, угроза паводка заключается не только в подтоплениях. Не менее опасен лёд, начинающий таять из-за высоких температур воздуха.
На брифинге в Региональной службе коммуникаций обсуждали вопросы безопасности на водоёмах в весенний период. Представители ДЧС ВКО рассказали о мерах, принимаемых для предотвращения несчастных случаев на льду.
Начальник Управления гражданской обороны Даурен Агажаев сообщил, что с начала 2024 года в регионе утонули два человека. В целях преду-преждения трагедий проведены 307 профилактических рейдов и 2 342 разъяснительных беседы с рыбаками, розданы более 13 тысяч агитационных материалов. С начала года за нарушение правил безопасности по статье 412 КоАП привлечены шесть человек.
Особое внимание на брифинге было уделено правилам оказания помощи людям, провалившимся под лёд. Спасатели напомнили, что нельзя приближаться к пострадавшему напрямую – лёд может не выдержать. Если есть возможность, следует использовать длинную палку, верёвку или другие подручные средства: ремень, шарф, куртку. В случае отсутствия таковых – несколько человек могут лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги.
Медики филиала Центра медицины катастроф ВКО объяснили, как действовать после спасения человека из воды.
В первую очередь нужно проверить пульс и дыхание. При их отсутствии – немедленно приступить к реанимационным действиям: делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Необходимо чередовать один вдох методом «рот в рот» и 30 нажатий на грудную клетку с интервалом в одну секунду, уточнили специалисты. Также важно согреть пострадавшего – накрыть пледом или тёплой одеждой.
В завершение брифинга спикеры напомнили гражданам о необходимости строго соблюдать правила поведения на весеннем льду:
- не выходить на тонкий лёд, особенно в тёмное время суток;
- избегать трещин и промоин;
- не выезжать на лёд на транспорте;
- не разводить огонь на поверхности водоёма;
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться по телефону 112.
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
В ДЧС рассказали о ситуации с возгоранием автомобилей в регионе.
С начала текущего года в ВКО зафиксированы 28 случаев автомобильных пожаров. Поскольку машина представляет собой сложное техническое устройство со множеством легковоспламеняющихся элементов, огонь может охватить её буквально за считаные минуты.
По словам заместителя начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенова, основной причиной большинства пожаров – около 90% случаев – становится неисправность электрооборудования.
– Наиболее частая причина – короткое замыкание в электропроводке, изоляция которой со временем теряет свои свойства из-за температурных колебаний, воздействия технических жидкостей и других внешних факторов. Кроме того, установка нештатных устройств – подсветки дисков, антиродаров, дополнительных приборов – также увеличивает риск возгорания, – разъяснил Амангельды Енсегенов.
ДЧС ВКО напоминает автолюбителям о необходимости строго соблюдать элементарные меры безопасности при эксплуатации транспорта:
- регулярно проводите проверку состояния электросистем и топливной аппаратуры автомобиля;
- в машине обязательно должен быть исправный огнетушитель подходящего объёма, с актуальным сроком годности, и заранее изучите инструкцию к нему;
- если во время движения почувствовали запах гари – немедленно остановитесь, выключите двигатель, по возможности отключите аккумулятор;
- постарайтесь потушить пламя на раннем этапе с помощью огнетушителя;
- если самостоятельно справиться с огнём не удалось – сразу звоните в экстренные службы по номерам 101 или 112, чётко называя место происшествия.
Дмитрий Чжан
Фото пресс-служба ДЧС ВКО