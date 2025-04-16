Будни спасателей ВКО: и лёд, и пламя

Они первыми приходят на помощь в самые трудные минуты – при пожарах, наводнениях, авариях и стихийных бедствиях. Работа спасателей требует не только мужества, но и высокой профессиональной подготовки, быстрой реакции и современного технического оснащения. Каждый их выезд – это борьба за человеческие жизни.

Защита от паводка – одна из самых актуальных на сегодня тем для спасателей ВКО.

В профилактических мероприятиях задействованы все силы ДЧС, а также к работам привлекаются военнослужащие.



Так, в район Алтай были направлены специальные силы для расчистки и укрепления объектов. Проведены масштабные работы в городе Алтае, посёлках Быково, Богатырёво, Зубовск, Тургусун, Малеевск, Маяк и Соловьёво. В общей сложности очищены 3 505 метров арыков, отремонтированы 50 метров мостов и 27 водопропускных сооружений, заготовлены более 420 мешков с инертным материалом для укрепления дамб и создания искусственных преград.



ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ…



Впрочем, угроза паводка заключается не только в подтоплениях. Не менее опасен лёд, начинающий таять из-за высоких температур воздуха.



На брифинге в Региональной службе коммуникаций обсуждали вопросы безопасности на водоёмах в весенний период. Представители ДЧС ВКО рассказали о мерах, принимаемых для предотвращения несчастных случаев на льду.



Начальник Управления гражданской обороны Даурен Агажаев сообщил, что с начала 2024 года в регионе утонули два человека. В целях преду-преждения трагедий проведены 307 профилактических рейдов и 2 342 разъяснительных беседы с рыбаками, розданы более 13 тысяч агитационных материалов. С начала года за нарушение правил безопасности по статье 412 КоАП привлечены шесть человек.



Особое внимание на брифинге было уделено правилам оказания помощи людям, провалившимся под лёд. Спасатели напомнили, что нельзя приближаться к пострадавшему напрямую – лёд может не выдержать. Если есть возможность, следует использовать длинную палку, верёвку или другие подручные средства: ремень, шарф, куртку. В случае отсутствия таковых – несколько человек могут лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги.



Медики филиала Центра медицины катастроф ВКО объяснили, как действовать после спасения человека из воды.



В первую очередь нужно проверить пульс и дыхание. При их отсутствии – немедленно приступить к реанимационным действиям: делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Необходимо чередовать один вдох методом «рот в рот» и 30 нажатий на грудную клетку с интервалом в одну секунду, уточнили специалисты. Также важно согреть пострадавшего – накрыть пледом или тёплой одеждой.



В завершение брифинга спикеры напомнили гражданам о необходимости строго соблюдать правила поведения на весеннем льду: