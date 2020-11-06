Будни, полные опасности 

Пожарные Глубоковского района предотвратили взрыв газовых баллонов.

Второго ноября в селе Прогресс произошло возгорание жилого дома. Хозяйка, увидев, что горит крыша, незамедлительно вызвала спасателей. Прибыв к месту происшествия, сотрудники пожарной части оперативно приступили к тушению.

– Горели деревянные конструкции кровли, потолочных перекрытий, стен, оконных и дверных блоков, мебель, личные вещи, бытовая техника в жилом доме, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Огонь был настолько сильным, что перекинулся на деревянные конструкции пристроенного блока хозпостроек, а также отдельно стоящий сарай.

Помимо этого, в доме и гараже находились три газовых баллона. К счастью, огнеборцы вовремя вынесли их на улицу и ликвидировали огонь на общей площади 160 квадратных метров. По причине пожара отрабатывается версия – несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Днём ранее перед огнеборцами стояла не менее важная задача – потушить дом, до которого невозможно добраться.

В Усть-Каменогорске на улице Левобережной произошло возгорание дома, который находился на возвышении горы и доехать до него пожарные подразделения не смогли. Сотрудники ПЧ-4 оставили пожарный автомобиль за два километра от места происшествия и принялись тушить жилище с помощью шанцевых инструментов. На помощь прибыли огнеборцы ПЧ-8, которые проложили магистральную линию из рукавов на расстоянии 150 – 200 метров.

– Тем временем с помощью моторной лодки спасатели доставили на место пожара пожарно-техническое вооружение и мотопомпу, чтобы оперативно ликвидировать возгорание, – прокомментировали в пресс-службе ДЧС ВКО. – Огонь локализовали на площади 72 квадратных метра, причина пожара устанавливается.

Глубоковский район