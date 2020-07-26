Будет тепло и комфортно

К концу августа к домам в микрорайоне Карагайлы проведут инженерные сети.

Напомним, в последние годы микрорайон активно застраивается, кроме возведения современных многоквартирных жилых домов здесь создается необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха горожан.

Строительство инженерных сетей к жилым домам началось в октябре прошлого года и завершится уже 30 августа. Проект реализуется в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Подрядчиком выступило ТОО «Фирма «Азия». Общая стоимость проекта – 187,911 млн тенге.

– Протяжённость теплосетей – 449 метров, канализационной сети – 409 метров, водопровода – 560 м. В целом, инженерными сетями будет обеспечено пять домов, – уточнили в городском отделе строительства.

Флора Левина

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