Будет свет 

В этом году жители посёлка Ушактар получат долгожданное электричество. С лета прошлого года здесь реализуется проект по электроснабжению посёлка. На сегодня основная часть работ завершена. Осталось лишь заключить договор с ВК РЭК.

– Проведены работы по монтажу 28 км воздушной линии, а также 4600 м кабельной линии по траншее. Сначала будут подключены трансформаторы, а после – жилые дома. На сегодня основные работы завершены, осталось передать необходимые документы в ЖКХ для дальнейшего заключения договора с ВК РЭК и с жителями посёлка, – говорит главный специалист отдела строительства Багдат Мукатаев.

Подрядная организация – ТОО «ТПЭП» (Алматы). Сумма проекта составляет 617 млн тенге. Подключить жителям посёлка электричество планируется до конца текущего года.

Флора Левина

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