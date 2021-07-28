Будет рыба в Маркаколе

Впервые за всю историю одноимённого государственного природного заповедника, главным достоянием которого является озеро, инспекторские группы использовали современные приборы наблюдения в период нереста.

В их числе – беспилотный летательный аппарат «Дрон» с цифровой фотовидеокамерой высокого разрешения. «Глазами» защитников природы на земле стали 15 фотоловушек, приборы ночного видения, GPS-навигаторы. Это оборудование позволило осуществлять контроль за ситуацией на территории заповедника в радиусе 50 километров от точек нахождения приборов, включая труднодоступные участки.

По информации директора Маркакольского ГПЗ Тимура Айкенова, ещё до начала нереста была проведена разъяснительная работа с местным населением. Кроме напоминания о важности сохранения экосистемы заповедника для тех, кто здесь проживает, и всех соотечественников доведена информация о мерах наказания за браконьерство. Наряду с этим были усилены охранные посты. Они осуществляли контроль на участках Чумек, Глухово, Тополевка, Тихушка и Ельник, где имеются кордоны заповедника. Десанты групп инспекторов высадились в бывших поселениях Матабай, Карагайлыбулак и Верхняя Еловка, которые находятся на берегах Маркаколя. В общем, озеро и впадающие в него нерестовые речки были полностью охвачены круглосуточным контролем.

Сделать это удалось благодаря помощи большого отряда работников различных природоохранных организаций Восточного Казахстана. В их числе – Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция охраны лесного и животного мира, Восточно-Казахстанское областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования, Катон-Карагайский и Тарбагатайский государственные природные национальные парки, Западно-Алтайский ГПЗ, природный резерват «Семей орманы», Маркакольское лесное хозяйство, а также сотрудники Курчумского районного отдела полиции.

В общей сложности в охране нерестующей рыбы было задействовано 85 человек. Из них 36 – инспекторский состав Маркакольского ГПЗ. Благодаря хорошей организации удалось исключить факты браконьерства в период нереста, ответственная кампания прошла благополучно.

Как сообщили в Маркакольском ГПЗ, год от года улучшается техническое оснащение специалистов. Кроме вышеупомянутых приборов цифрового формата есть и другие радующие приобретения. В 2020 году в распоряжение инспекторов поступили две новые лодки для патрулирования по воде. Кроме того, заповеднику выделена новая пожарная автомашина. Всё это вселяет позитивный настрой в людей, чьей непростой миссией стала охрана, проведение научных изысканий в далёком заповедном уголке. В планах заповедника – развитие экологического туризма.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район