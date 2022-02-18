Будем весело нырять!

Новорождённые с первых дней жизни умеют нырять и даже плавать под водой. В этом неоднократно убеждались многие исследователи, делая выводы, что у малышей ещё некоторое время сохраняется рефлекс плавания и нахождения в воде после рождения. И чтобы сохранить эти навыки и после трёх месяцев жизни, можно и нужно малыша приучать к воде в специальных детских бассейнах для грудничков. У семейчан недавно появилась такая возможность – в городе открылся первый в Семее центр грудничкового плавания.

Надо сказать, что о пользе грудничкового плавания мнения экспертов разделились: одни считают, что занятия в воде только укрепляют организм ребёнка и способствуют его здоровому развитию, другие считают, что плавание для столь маленьких детей – просто блажь молодых мамочек, гоняющихся за модным трендом. Какую позицию занять, пусть решает каждый сам.

Главное, конечно, это здоровье ребёнка. И как его укреплять, выбирает каждая семья самостоятельно. Айым Есимханова, мама очаровательной Амины, решила, что будет лечить гипертонус и гипоксию у своей дочери именно при помощи занятий в центре грудничкового плавания. Это было в Нур-Султане.

– Мы начали заниматься с Аминой с трёхмесячного возраста. Она около двух месяцев плакала, капризничала, но я не сдавалась, работала с ней. И вскоре дочка поняла всю прелесть водных процедур, сама начала проситься в воду. Теперь уже научилась самостоятельно нырять. Скоро перейдём заниматься в большой бассейн, – поделилась опытом Айым Есимханова.

По её наблюдениям, малыши по-разному реагируют на водные процедуры. Кто-то с осторожностью воспринимает всё новое и тяжело привыкает к чужим взрослым. Но есть карапузы, которых из воды не вытащить уже с первых минут занятия. Они готовы часами нырять в теплой водичке, забавляться с игрушками и общаться с соседями в таких же уютных ванночках-бассейнах.

Инструкторы центра грудничкового плавания считают, что лучшего способа общения между мамой, папой и ребёнком, чем купания и ныряния в ванночке, и придумать сложно. Дети и родители, смеясь и улыбаясь, ещё сильнее привязываются друг к другу, и эту связь между родными людьми уже никогда не разорвать.

При этом перед ребёнком не ставиться конкретная цель: научить ребёнка в возрасте до года плавать и держаться на воде. В конце концов, никто же не собирается готовить олимпийских чемпионов с пелёночного возраста. Однако ныряние и задержка дыхания от рождения до трёх месяцев для младенцев вполне естественны. Поэтому именно в этот период и стоит начинать занятия в детском плавательном бассейне. Если же эти рефлексы малышом утрачены, врачи рекомендуют в таком случае отложить эти регулярные занятия в воде до 4-5 лет.

В первую очередь, занятия в ванной или детском бассейне для грудничка – это один из самых полезных и весёлых способов закалить организм ребёнка. Малыш постепенно привыкает к температурным перепадам, вырабатывая иммунитет против простудных и вирусных заболеваний. Многие мамы после регулярных занятий плаванием замечают, что их детки гораздо реже болеют, становятся крепкими и сильными, с хорошо развитой мускулатурой, осанкой и крепким скелетом. Потому что именно при регулярных водных процедурах, когда дети активно двигают ножками и ручками в воде, их опорно-двигательный аппарат развивается быстрее. Как правило, плавающие малыши и ползать начинают раньше своих сверстников, а потом и на ноги встают гораздо увереннее и крепче.

– Если же в бассейне не просто плавать и нырять, а проводить комплекс несложных физических упражнений, то можно достаточно быстро и эффективно сформировать у карапуза мышечный корсет и правильную осанку, что в дальнейшем позволяет избежать развития заболеваний, связанных со спиной и позвоночником (например сколиоза). Ведь во время плавания малыш может отдохнуть, его мышцы расслабляются, снимаются спазмы, – рекомендует врач общей практики поликлиники «Хаким» в Семее, врач высшей категории Наталья Крючкова.

По её словам, когда ребятишки плавают и ныряют, сердечко у малышей начинает лучше работать: в воде давление компенсаторных сил уменьшается, кровь начинает циркулировать быстрее, постепенно это приводит к укреплению сердечной мышцы и сердечно-сосудистой системы в целом. Кроме того, задерживая дыхание при нырянии, они улучшают работу дыхательной системы и одновременно повышают уровень гемоглобина в крови, поскольку в этот момент в крови увеличивается образование эритроцитов.

– Водные процедуры для детей в любом возрасте, в том числе в первые месяцы жизни, очень полезны. Если нет возможности посещать специализированные центры, купайте детей в своей ванне. Для этого достаточно надеть на шею ребёнка специальный надувной круг. Но всё же коэффициент полезного действия будет выше, если занятия проводятся под руководством профессионалов. Они помогут мамочке правильно сформировать комплекс упражнений, которые необходимо проводить с ребёнком во время водных процедур для его гармоничного развития, снижения гипертонуса и повышения гипотонуса, – поделилась своей точкой зрения Наталья Крюкова.

Кроме того, по мнению врача общей практики, водные процедуры успокаивают ребёнка, он прекрасно спит и меньше капризничает. В этом убедились на собственном опыте многие родители.

– После регулярных занятий плаванием я заметила, что Амина стала гораздо спокойнее, после купания она прекрасно спала, просыпалась отдохнувшая и готовая постигать окружающий её мир с улыбкой. Недаром врачи говорят, что плавающие дети меньше подвержены воздействию детских страхов, – отметила Айым Есимханова.

Вот эти метаморфозы, которые молодая мама наблюдала у своего ребёнка, навели её на мысль, что и в Семее нужно создать условия, чтобы малыши могли полноценно развиваться и укреплять здоровье с первых недель своей жизни. Так пришла идея в родном городе открыть центр грудничкового плавания. В нем установлены четыре ванночки с системой фильтрации, то есть каждые 30 минут производится очистка воды, температура которой всегда поддерживается на одном уровне. Первой, кто опробовал новую ванночку, конечно, стала Амина. Немножко покапризничав вначале от непривычной обстановки, она быстро освоилась, уже через несколько минут весело плескалась, играя с мамой. Но ванночка для неё уже стала маловатой, потому мама задумала в ближайшем будущем расширить центр грудничкового плавания, оснастив его большим детским бассейном, в котором могут заниматься детки от года и старше.

– Каждая мама должна сама решить, нужны ли её ребёнку подобные занятия. Ведь это не лечение, это приучение ребёнка к здоровому образу жизни, своеобразные малышковые тренировки, потому что плавание – единственный вид спорта, который разрешён детям с первых недель жизни. Специалисты же рекомендуют заниматься по 2-3 раза в неделю. Именно тогда последуют отличные результаты, а ребенок будет здоровым и жизнерадостным, – считает Айым Есимханова.

Екатерина Гуляева

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Семей