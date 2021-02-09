Будем Родине служить 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2021 года.

С 1 марта в Казахстане стартует весенняя призывная кампания, которая продлится до 31 июня. Как она будет проходить в этом году для жителей Восточного Казахстана?

Напомним, что призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие законной отсрочки от призыва на срочную воинскую службу. Заместитель начальника Департамента по делам обороны ВКО Еркеш Бекбаев рассказал, что в прошлом году с областного сборного пункта Восточного Казахстана было призвано и направлено на укомплектование Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан более 2500 человек.

– Призыв граждан на срочную воинскую службу проводился по экстерриториальному принципу, с учётом пропорционального распределения задания на призыв, – сказал Еркеш Бекбаев. – Мероприятия по проведению комплектования молодым пополнением Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан местными органами военного управления выполнены, что было отмечено руководством Министерства обороны Республики Казахстан.

С 1 марта будут формироваться команды для воинских частей пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, Вооружённых сил РК, Службы государственной охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии РК. В Восточном Казахстане в этом году планируется призвать более 1500 человек.

Как отметил Еркеш Бекбаев, мероприятия медицинского освидетельствования и отбора будут проводиться на областном сборном пункте, с соблюдением санитарных норм, обязательной сдачей анализов на ПЦР-исследование.

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной призывной комиссии по нескольким основаниям, в том числе семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и для продолжения образования.

Напомним, полностью от призыва освобождаются граждане, признанные не г дными к воинской службе по состоянию здоровья, не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу до 27 лет. Кроме того, освобождаются граждане, у которых один из родственников погиб или стал инвалидом первой или второй группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы. Не призываются в армию те, кто прошёл воинскую службу в другом государстве или же прошёл службу в специальных государственных органах РК, а также люди, имеющие учёную степень, и священнослужители зарегистрированных религиозных объединений.

При этом оформить отсрочку или освобождение можно в онлайн-режиме посредством портала «Электронного правительства». Срок оказания государственной услуги с момента сдачи пакета документов – пять рабочих дней. А результатом оказания госуслуг является заключение призывной комиссии или мотивированный ответ об отказе.

Также Еркеш Бекбаев сообщил, что в этом году в Восточном Казахстане подлежат приписке к призывным участкам более семи тысяч человек. В соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», с января по март 2021 года на территории области проводится приписка граждан 2004 года рождения к призывным участкам, а также граждан старших возрастов, не прошедших приписку ранее.

Основными задачами при проведении приписки к призывным участкам считаются принятие граждан на воинский учет, определение годности к воинской службе и состояния здоровья, установление общеобразовательного уровня и специальности, определение уровня физической подготовки. А также предварительное назначение призывников по видам Вооружённых сил и родам войск, отбор кандидатов для подготовки по военно-техническим специальностям и поступления в военно-учебные заведения.

Дарья Антон

Фото из открытых источников