Будем растить чемпионов

В регионе намерены воспитывать будущих чемпионов и создавать все условия для их дальнейшего спортивного роста.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт поставил задачу активно вовлекать детей в массовые виды спорта, а также открывать спортивные секции и возрождать деятельность «детских клубов».

Олимпийские игры в Пекине, к сожалению, обнажили недостатки отечественной спортивной системы. Главными причинами неудач сборной Казахстана эксперты называют недостаточное число квалифицированных тренеров, отсутствие современной спортивной инфраструктуры, а также слабое развитие культуры спорта.

Над решением этих проблем на местном уровне руководство региона работает не один год: возводятся спорткомплексы, за счёт средств местного бюджета частично обеспечивается финансирование спортивных школ и так далее.

По данным Управления физической культуры и спорта ВКО, на сегодня обеспеченность спортивной инфраструктурой населения Восточно-Казахстанской области составляет 40 процентов.

Только в прошлом году в городах и сёлах ВКО были введены в эксплуатацию 13 спортивных объектов – 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и два спортивных модуля.

Звучит в целом оптимистично, если бы не пресловутое «но». В последнее время стало негативной тенденцией недобросовестное выполнение своих обязательств застройщиками.

Пример тому – возведённые в рамках развития территорий два спортивных объекта в Урджарском районе. Как оказалось, плавательный бассейн в селе Урджар, который, по задумке, должен был отвечать всем международным стандартам, и спортивный модуль в селе Маканчи подрядчики возвели со множеством нарушений, соответственно, эксплуатировать такие сооружения не представляется возможным.

На прошедшей сессии областного маслихата аким области Даниал Ахметов указал на это прежде всего депутатам, которые допустили халатность подрядчиков. Он также попросил народных избранников взять под свой контроль устранение дефектов, допущенных при строительстве объектов.

Даниал Ахметов заметил, что прошедшая Олимпиада показала, как важно уделять внимание подготовке тренерского состава и воспитанию спортсменов первого состава сборной страны.

– Считаю неправильным привлекать к участию в значимых соревнованиях по большей части зарубежных спортсменов, которые, кстати, занимают далеко не первые места, – отметил глава региона. – За семь лет государство направило более семи миллиардов тенге на развитие спорта. Мы должны сами растить своих олимпийцев и делать всё, чтобы они продолжали спортивную карьеру в родном регионе, передавая опыт подрастающему поколению.

К слову, в области действуют две спортивные школы-интерната, по окончании которых талантливые молодые люди зачастую уезжают учиться в вузы Алматы, Шымкента, Нур-Султана, хотя в восточноказахстанских университетах есть факультеты физкультуры и спорта. Этот вопрос депутаты областного маслихата также обсудили в ходе заседания.

– Действительно, у нас есть немало перспективных спортсменов, которых мы теряем, – согласился Даниал Ахметов. – Для привлечения талантливых абитуриентов со спортивным уклоном мы готовы предоставлять гранты за счёт местного бюджета. Юные спортсмены, подающие надежды, должны учиться в наших вузах, в дальнейшем работать и совершенствовать своё мастерство в нашем регионе.

На этом, как оказалось, проблемы в сфере спорта не заканчиваются. Народные избранники отметили задержки финансирования спортивных учреждений.

Как пояснил секретарь областного маслихата Денис Рыпаков, это связано с тем, что с мая текущего года в Казахстане вводится подушевое финансирование детских спортивных секций.

– В настоящее время Министерство культуры и спорта проводит работу по совершенствованию нормативно-правовой базы государственного заказа, – сказал секретарь маслихата. – Основные изменения и дополнения будут усиливать требования к поставщикам, сотрудникам, привлекаемым для занятий, помещениям для проведения занятий, расширят перечень видов спорта, а также коснутся совершенствования информационной системы. Для дальнейшего подушевого финансирования направлены заявки на выделение дополнительных средств, как в уполномоченный орган области, так и в Министерство культуры и спорта РК. Как только будут введены новые правила, финансирование возобновится.

По данным заместителя руководителя Управления физической культуры и спорта ВКО Серика Кусумбаева, на 2022 год на эти цели из бюджета области выделено 300 миллионов тенге, и большая часть уже освоена.

Подушевое финансирование призвано решить проблему дефицита спортивных секций и повысить качество оказываемых услуг за счёт привлечения частного сектора. Государственный спортивный заказ будет распространяться на всех детей от 4 до 17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями.

Государство берёт на себя большую часть расходов, связанных с посещением спортивных секций. За родителями остаётся право выбора поставщика услуг и оценка его деятельности.

Этот проект, по задумке авторов, хорош тем, что тренеры и преподаватели, работая с огромным количеством детей, смогут находить талантливых ребят и привлекать их в дальнейшем к усиленным тренировкам.

Однако первостепенная задача, которую ставит государство, – растить здоровую, творческую, спортивную нацию.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции