Будем помнить их поимённо

Никто не забыт

Давно отгремели залпы орудий Великой Отечественной войны. Но до сих пор не все потомки знают, где похоронены герои, сражавшиеся за Великую Победу… Будем помнить их поимённо

Среди них и житель Усть-Каменогорска – Александр Хоботов, который в поисках родственника Василия Степановича Кулькина провёл собственное расследование. 

…17 марта 1941 года был издан приказ о формировании в Усть-Каменогорске 238-й стрелковой дивизии, которая набиралась из казахов-скотоводов Прииртышских аулов, Семипалатинска (ныне – Семей), Аягоза и призывников из местного населения Усть-Каменогорска, Шемонаихи, Уварово и других населённых пунктов. Сформированную 238-ю стрелковую дивизию впоследствии перебросили на Западный фронт для защиты Москвы. Так, 7 октября 1941 года дивизия прибыла в Тулу и заняла оборонительные позиции в районе Ясной Поляны и в 12–15 километрах к западу от Тулы в Калужском направлении. 

– Части дивизии начали занимать оборонительные позиции по берегу Оки, – рассказал Александр Хоботов. – Для прикрытия левого фланга дивизии из состава третьего батальона выделили отдельный отряд с задачей оборонять район возле крупного посёлка Дугна. После его переименовали в передовой отряд, в нём и были наши земляки, которые храбро сражались с врагом и не позволили ему добраться до Москвы. Это первые победители, они подарили народу веру в Победу. 

Найти место захоронения отдельного (передового) отряда 238-й стрелковой дивизии помогли представители регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Тульской области. Они посетили братскую могилу в деревне Парсуково Таруссинского района Калужской области РФ, затем отправили капсулу с горстью земли с могилы воинов-казахстанцев и фотографии на Родину их родственников. 

– После карантинных ограничений Министерство обороны Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами готово торжественно передать капсулу с братской могилы воинов-казахстанцев и фотографии в областной краеведческий музей, – отметил Александр Хоботов.

Александра Исаева  

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