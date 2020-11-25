Будем помнить их поимённо

Давно отгремели залпы орудий Великой Отечественной войны. Но до сих пор не все потомки знают, где похоронены герои, сражавшиеся за Великую Победу…

Среди них и житель Усть-Каменогорска – Александр Хоботов, который в поисках родственника Василия Степановича Кулькина провёл собственное расследование.

…17 марта 1941 года был издан приказ о формировании в Усть-Каменогорске 238-й стрелковой дивизии, которая набиралась из казахов-скотоводов Прииртышских аулов, Семипалатинска (ныне – Семей), Аягоза и призывников из местного населения Усть-Каменогорска, Шемонаихи, Уварово и других населённых пунктов. Сформированную 238-ю стрелковую дивизию впоследствии перебросили на Западный фронт для защиты Москвы. Так, 7 октября 1941 года дивизия прибыла в Тулу и заняла оборонительные позиции в районе Ясной Поляны и в 12–15 километрах к западу от Тулы в Калужском направлении.

– Части дивизии начали занимать оборонительные позиции по берегу Оки, – рассказал Александр Хоботов. – Для прикрытия левого фланга дивизии из состава третьего батальона выделили отдельный отряд с задачей оборонять район возле крупного посёлка Дугна. После его переименовали в передовой отряд, в нём и были наши земляки, которые храбро сражались с врагом и не позволили ему добраться до Москвы. Это первые победители, они подарили народу веру в Победу.

Найти место захоронения отдельного (передового) отряда 238-й стрелковой дивизии помогли представители регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Тульской области. Они посетили братскую могилу в деревне Парсуково Таруссинского района Калужской области РФ, затем отправили капсулу с горстью земли с могилы воинов-казахстанцев и фотографии на Родину их родственников.

– После карантинных ограничений Министерство обороны Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами готово торжественно передать капсулу с братской могилы воинов-казахстанцев и фотографии в областной краеведческий музей, – отметил Александр Хоботов.

Александра Исаева