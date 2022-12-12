Будем отмечать новоселье

В Аягозском районе поэтапно реализуется государственная жилищная программа.

Благодаря реализации государственных программ жилищного строительства всё чаще очередники в городах и сёлах празднуют новоселье. Особенно благодарны такой помощи те, кто получил крышу над головой по программам «Одноэтажный Восток», «Дорожная карта занятости – 2020», «Нұрлы жер» и «Бақытты отбасы». В Аягозском районе обрести собственное жильё помогает фонд «Аягоз Болашак».

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» отметил, что страна вступает в новый этап развития. Социально-экономическая и демографическая ситуация уже совсем другая, перед нами стоят иные проблемы и задачи.

– Прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. Принцип «сильные регионы – сильная страна» остаётся неизменным. В этой связи очень важно, чтобы административно-территориальное устройство страны было оптимальным, – подчеркнул Глава государства.

В рамках реализации задач, обозначенных Президентом РК, аким Аягозского района Сеилбек Искаков посетил село Карагаш. Он встретился с жителями населённого пункта, принял во внимание все их проблемы, пожелания и предложения. Кроме того, проинформировал, как решаются проблемы, которые сельчане поднимали во время прошлых встреч.

Так, был начат ремонт заброшенного двухэтажного здания. После завершения строительных работ ключи от квартир вручили четверым жителям села. Эти квартиры были переданы по решению местного сообщества многодетным, одиноким матерям и медсестре сельской поликлиники.

Многодетные матери Марал Кайынбаева, матери-одиночки Алмагуль Бекбаева, Алинур Бекбаева и глава молодой семьи учитель Нуржан Биналиев также получили ключи от новых квартир в торжественной обстановке.

В конце прошлого месяца в Аягозе отпраздновали новоселье 29 семей. Реализовать давнюю мечту помогла государственная программа «Нұрлы жер». Собственное жильё получили многодетные и неполные семьи, инвалиды, а также те, чьё жильё было признано аварийным.

– В очереди на жильё я стояла почти 10 лет, – поделилась жительница Аягоза Шынар Шохманова. – Сегодня моя мечта исполнилась, будем отмечать новоселье. Всем, кто ещё ждёт своей очереди, желаю поскорее обрести собственный дом.

Напомним, в начале текущего года в Казахстане были пересмотрены принципы обеспечения населения доступным жильём. На заседании Правительства РК под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова был рассмотрен вопрос о субсидировании арендной платы и новых подходах в жилищной политике страны.

Как тогда отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, в целях ускоренного решения вопросов отдельных категорий граждан Главой государства поручено выработать механизм выплат за аренду на коммерческом рынке жилья.

По его словам, в стране насчитывается порядка 590 тысяч очередников, из них 210 тыс. человек из социально уязвимой категории населения. Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район