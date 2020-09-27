Мурал с изображением Абая на стене жилого дома создали в Аягозе.

В рамках проекта «Шыгыс – адалдық алаңы» к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбайулы на торце многоэтажного жилого дома по улице Кабанбай батыра в Аягозе был установлен объёмный портрет с образом великого поэта и мыслителя.

На мурале написано его крылатое выражение Adal júrip, Adal tur (Будь честен, живи честно), а также номер Call-центра Агентства РК по противодействию коррупции 1424.

– Эта композиция посвящена нравственному воспитанию граждан, привитию принципов честности, справедливости и неподкупности, – отметили в проектном офисе. – Проект «Шығыс – адалдықалаңы» призывает граждан к совместной борьбе с коррупцией. Участие каждогоказахстанца в этом деле позволит улучшить ситуацию в стране в сфере противодействия коррупционным правонарушениям.

Ерик Абитов

Аягозский район