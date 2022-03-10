Бронзовый подарок от паралимпийца

Казахстанский биатлонист Александр Герлиц стал бронзовым призёром Паралимпийских игр в Пекине. Удачный для нашей сборной старт прошёл 8 марта и стал лучшим подарком казахстанкам к празднику, ведь это первая медаль Казахстана, завоёванная в Пекине в этом году.

Спортсмен занял третье место в парабиатлоне на дистанции 10 километров (класс LW6, стоя). Его результат – 33 минуты и 6,5 секунды, на четырёх огневых рубежах он допустил суммарно три промаха и отстал от победителя – канадца Марка Арендза – на 1 минуту и 21,3 секунды. Обладатель золота прошёл дистанцию без промахов за 31 минуту и 45,2 секунды, серебро взял украинец Григорий Вовчинский (один промах, отставание от победителя 32,8 секунды).

Североказахстанцу Александру Герлицу 32 года, по образованию экономист. В 2011 году попал в ДТП, получил третью группу инвалидности. С 2014 года Александр стал заниматься лыжными гонками под руководством тренеров Ивана и Марии Дробязко. В его новой карьере помогло спортивное детство – отец Александра работал преподавателем физкультуры. И уже на зимней Паралимпиаде-2018 году в Пхёнчхане Герлиц занял четвёртое место в гонке свободным стилем.

– На Паралимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км. Это первая медаль Казахстана на зимних Паралимпийских играх в Пекине. От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений! – написал в Twitter Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Зимние Паралимпийские игры 2022 года стартовали в пятницу, 4 марта, и продлятся до воскресенья, 13 марта. Казахстан здесь представляют пять спортсменов, выступающих в лыжных гонках и биатлоне. Знаменосец нашей сборной – 24-летний лыжник Ербол Хамитов. Также в сборной – Денис Петренко из Щучинска, Сергей Усольцев из Петропавловска и Юрий Березин из Костаная.

11 марта казахстанцы могут поболеть за наших биатлонистов на дистанции 12,5 км.

12 марта пройдут лыжные гонки на 10 км и на 7,5 км. А 13 марта состоится эстафета 4 по 2,5 км.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников