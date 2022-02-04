Бронзовые зеркала: коммуникационный «гаджет»

Что может быть общего между бронзовыми зеркалами и рунами – одним из древних способов письменности человечества? Оказывается, такая связь возможна, и разглядел её председатель краеведческого общества «Прииртышье» в Семее Марат Сасанов.

Проведя исследование и изучив массу материалов, краевед предложил оригинальную гипотезу, что использование бронзовых зеркал в качестве средства для общения на расстоянии впоследствии привело к изобретению рунической письменности.

В выдвинутой Маратом Сасановым гипотезе рассматривается возможность использования бронзовых зеркал как средства общения между людьми в период бронзового века. По мнению краеведа, главное назначение этих зеркал заключалось в передаче простой информации на небольшое расстояние, используя отражённый солнечный свет. Возможно, за многие столетия выработались определённые правила передачи световых сигналов между древними людьми. Ну а часто используемые комбинации зарисовывались. Таким образом и могли появиться руны и цифры.

– Марат, в официальной археологии принято считать, что в древние времена бронзовые зеркала использовались, как предмет туалетного набора, один из атрибутов для погребального ритуала и, наконец, как предмет, который заключал в себе сакральный смысл. Вы же предлагаете новую трактовку их использования.

– Все три перечисленные вами пункта подтверждаются археологическими исследованиями и приняты в научном мире. Однако возможно, что бронзовые зеркала применялись ещё и в качестве средства, с помощью которого древние люди могли общаться между собой. Используя отражённый солнечный свет, они имели возможность передавать простую информацию на расстоянии. Какой алгоритм и код мог использоваться для общения в данном случае, пока неизвестно. Это предстоит определить в будущем. Думаю, эта гипотеза позволит уделить больше внимания древним бронзовым зеркалам, как средству общения и передачи информации. На данном этапе можно предположить, что язык общения при помощи солнечных зайчиков, отражённых от бронзовых зеркал, мог дать толчок к возникновению первых рунических символов и цифр, как римских, так и арабских.

Археологи зачастую используют для исследования древние курганы, городища и поселения. В виду своих конструктивных особенностей, курганные захоронения можно легко идентифицировать и изучить. Древние городища и поселения обнаруживаются реже. Обычно при строительно-земляных работах случайно находят места поселения древних людей. Следовательно, большая часть артефактов поступает в руки учёных из древних погребений. Приступая к раскопкам кургана, археологи, чаще всего, уже предполагают, что может находиться в нём, если они приступают к изучению не разграбленного погребения. Извлечённый из древних захоронений археологический материал позволяет учёным выявить особенности погребального ритуала того или иного народа и сложить представление людей прошлого на загробный мир. Однако сакральный мир – это всего лишь малая часть из жизни древнего человека. Создаётся перекос, который заключается в том, что больше половины собранного материала отражает небольшую сферу жизни людей в древности. Для всестороннего изучения культур, уклада жизни требуется больше артефактов, извлечённых на местах стоянок и жилищ.

– И вы, как я понимаю, занимаетесь изучением находок, которые были обнаружены именно в местах проживания древних людей?

– Вернее будет сказать, я занимаюсь приборным поиском, и время от времени попадаются интересные находки, которые датируются эпохой бронзового века. За последние десятилетия развилось движение любителей приборного поиска. Надо отметить, что каждый год сообщество поисковиков увеличивается. Также совершенствуются металлоискатели. За это время многие поисковики наработали большой практический опыт сбора артефактов. В основном, любителей приборного поиска интересуют монеты, знаки, религиозная атрибутика и прочие реликвии, относящиеся, как правило, к недалёкому прошлому. Но попадаются и случайные находки, которые относятся к бронзовому периоду.

– Как проходит поиск?

– Если учёные проводят свою работу согласно плану, то любители приборного поиска действуют произвольно. С помощью металлодетекторов поисковики обследуют большие территории. Как следствие, находят единичные, потерянные предметы. Также попадаются жилища и мастерские людей, живших в бронзовом веке.

Весь собранный археологический материал позволяет представить, как жили люди в древние времена, какие предметы использовали в повседневной жизни. Обнаруженные мастерские дают понимание, какими инструментами пользовались. С помощью найденных бронзовых клише и штампов можно воссоздать узоры, которые наносились на кожаные изделия и керамику.

– Работаете ли вы в тандеме с научными сотрудниками?

– За многие годы практики некоторые поисковики научились определять на местности нахождение стоянок людей бронзового века. Эти знания, добытые любителями приборного поиска эмпирическим путём, на наш взгляд, очень пригодились бы официальной науке. Однако на данный момент информация, добытая поисковиками и археологами, анализируется параллельно. Ввиду отсутствия взаимодействия между ними, теряется объективная оценка уклада жизни древних людей.

– Вы работаете над изучением артефактов и находок и делаете далеко идущие выводы…

– За последние годы любителями приборного поиска из Павлодара, Семея и Усть-Каменогорска было обнаружено большое количество артефактов, которые относятся к бронзовому веку и раннему железному веку. Понятно, что найденные предметы имеют мало ценности без привязки к местности. Однако они позволяют сформировать относительное представление о быте людей, живших в бронзовый век. Немаловажно и то, какие артефакты находят чаще всего, какие предметы обычно оказываются вместе, что с собой носили женщины и мужчины. Также представляют определённый интерес, какие именно места для стоянок выбирали древние люди, сколько обычно жилищ было в поселении…

По предметам, относящимся к бронзовому веку, которые обнаружили археологи и поисковики, можно сделать вывод, что уровень развития людей того времени был достаточно высок. Интеллектуально они, вероятно, мало в чём уступали современным людям. Бронзовые предметы, которыми пользовались древние люди, искусно изготовлены. Некоторые вещи имеют сложную конструкцию, часто выполненную из двух-трёх составляющих деталей, соединённых между собой.

Среди обнаруженных в районе города Семея артефактов бронзового века некоторые находки до сих пор не удалось идентифицировать и классифицировать, они пока остаются обозначенными как предметы неизвестного назначения.

– Как же вы пришли к мысли о том, что бронзовые зеркала служили средством общения на расстоянии у людей эпохи бронзового века?

– Люди, жившие в период бронзового века, обладали большим количеством бытовых предметов, облегчавших им жизнь. Следовательно, можно допустить мысль, что они должны были придумать способ общаться друг с другом на расстоянии.

Такое общение могло происходить в пределах видимости. А именно, при помощи бронзовых зеркал, подавая друг другу сигналы, используя солнечные зайчики. Эта гипотеза родилась не на пустом месте. Дело в том, что бронзовые зеркала являются одним из распространённых артефактов, обнаруживаемых археологами и поисковиками. На сегодняшний день принято считать, что в древности бронзовые зеркала применялись в быту, чтобы видеть своё отражение. Также считается, что они заключали в себе сакральный смысл. Однако может быть, что в древние времена самым главным назначением бронзовых зеркал являлась именно передача простой информации между людьми посредством отражённого солнечного света. Если рассматривать зеркала, как коммуникационный «гаджет» древности, то многие вещи встают на свои места.

– Поясните, пожалуйста, какие?

– Например, становится понятным, почему бронзовые зеркала помещали рядом с усопшим, наряду с остальными атрибутами погребального ритуала, такими, как керамические сосуды, доспехи, оружие и т.п. Возможно, зеркала были так важны в жизни древних людей, что путешествие в потусторонний мир без средства общения было невозможно. Использование бронзовых зеркал, как средств коммуникации, объясняет, почему они присутствуют в захоронениях как у мужчин, так и у женщин.

Зачастую зеркала имеют на оборотной стороне ушко для крепления. Это позволяло носить их на поясе при переходах. Причём поисковики часто находят так называемые женские сумочки бронзового века. Содержимое обычно следующее: маленькая бронзовая чаша, бронзовая лопаточка для растирания какой-либо смеси, бронзовые щипчики и маленькое бронзовое зеркальце (20–30 мм в диаметре). Это говорит о том, что зеркала были разного размера и предназначались для разных целей. Маленькие (20–30 мм) могли применяться как атрибут туалетного набора, а большие (90–110 мм в диаметре) ещё и как средства коммуникации.

– Где и как могли применять бронзовые зеркала для общения на расстоянии?

– Разумно предположить, что в этот период развития человечества общение посредством бронзовых зеркал было эффективно на охоте. Представьте себе картину: группа охотников, рассредоточившись на большом расстоянии, окружала животное, на которое охотилась. Для удачной охоты требовались слаженные действия всей группы. Чтобы не создавать шума и не спугнуть животное, охотники могли подавать друг другу на большом расстоянии сигналы, используя отражённый солнечный свет посредством бронзовых зеркал. При помощи солнечных зайчиков охотники могли показывать друг другу направление, куда двигалось преследуемое животное. Так же старший человек в группе охотников мог управлять действиями своих людей, направляя их движение и перестроение.

Немаловажную роль световые сигналы могли играть при идентификации чужаков, которые появлялись в поле видимости. Как пример, допустим, что представители одного племени, двигаясь по степи, увидели вдалеке незнакомцев. Для того, чтобы выяснить, кто это и какие у них планы, надо было сблизиться с ними, пройдя несколько километров, затратив при этом силы и время. Проще подать неизвестным световые сигналы и получить от них такой же световой ответ.

– То есть, по вашему мнению, существовали определённые коды подачи сигналов зеркалом для общения между своими и чужаками?

– Думаю, это вполне могло быть. Правда, на данном этапе неизвестно, каков был алгоритм этого языка, и какие коды они использовали. Но можно предположить, что часто используемые комбинации световых лучей, отражённых от бронзовых зеркал, могли чертиться как схемы и знаки. Вероятно, так и появились первые рунические символы. Готовясь к предстоящей охоте, представители племени могли наглядно составлять план действий. Для этого охотники рисовали на чём-либо схемы сигнальных переговоров. Таким образом, руны могли выступать, как начертанный постулат удачной охоты. Может, вследствие этого, рунические знаки в дальнейшем приобрели магическую функцию.

Можно допустить, что в период бронзового века на территории обитания протоиндоевропейцев, а именно, в причерноморских степях и Центральной Азии, были приняты относительно единые правила переговоров при помощи отражённых от бронзовых зеркал солнечных лучей. Какой алгоритм был задействован при общении посредством бронзовых зеркал, пока неизвестно, но до нас дошли рунические символы в том виде, в котором мы их знаем. Беря во внимание большой период бронзового века, можно допустить, что рунические знаки могли явиться прототипом более поздних письменностей и алфавитов многих народов. В качестве примера можно указать германские руны Футарк, орхоно-енисейскую письменность, китайские иероглифы.

– Что подтолкнуло вас предположить, что прототипом рун стали именно солнечные лучи?

– Понятно, что написание знаков со временем трансформировалось и изменялось. Однако первоначальная, архаичная письменность состояла из прямых линий, то есть, логично предположить, что в их основе лежит использование различных комбинаций световых лучей. Можно согласиться, что рунические знаки легче вырезать на чём-либо в виду того, что они состоят из прямых линий. Однако неудобство начертания рунических знаков обуславливает не их прямолинейность, а то, что в основу этих символов лёг солнечный свет.

Как известно, грамматологи подметили одну особенность, что в старшем и младшем футарке (футарк – рунический алфавит) при написании рун отсутствуют горизонтальные линии. Этому есть простое объяснение. В бронзовый век, когда отдельные люди или группы вступали в переговоры, используя отражённый солнечный свет от бронзовых зеркал, они должны были обмениваться солнечными зайчиками по прямой или диагональной линии. Горизонтальная линия означала бы, что солнечный сигнал проходит параллельно общающимся сторонам. Подобные сигналы не имеют смысла, так как они не адресованы какой-либо стороне.

Скажу больше, если принять гипотезу, что рунические знаки – это различные комбинации световых лучей, используемых при дистанционном общении древних людей, то можно допустить, что и цифры появились таким же путём. Вероятно, арабские и римские цифры появились так же вследствие комбинации световых лучей, только символы заключали в себе числовое значение.

Если взглянуть на раннее изображение арабских цифр, то мы увидим прямые линии, сходные с техникой начертания рун. Как известно, каждая арабская цифра при написании имеет количество углов, соответствующих числовому значению. Возможно, в древности одна группа людей, заметив на горизонте другую группу, могла определить численность повстречавшихся людей по количеству отражённых солнечных лучей. Каждый угол – это один человек. Так, можно предположить, что арабские и римские цифры могли произойти от световых лучей, отражённых от бронзовых зеркал при общении древних людей в период бронзового века.

– Есть ли конкретные примеры, которые бы наглядно показали нам «солнечное» происхождение рун?

– На данный момент существует много гипотез происхождения рунической письменности. Кроме этого, остаётся открытым вопрос о дате возникновения рун. Большинство учёных, археологов и лингвистов полагают, что руны возникли в начале нашей эры. Однако дату возникновения рун можно отнести, как минимум, к XIII–IX вв. до н.э. если воспользоваться археологическими данными, полученными при изучении поселения близ Семиярки.

В 2013 году при проведении ремонтных работ было обнаружено поселение, относящееся к Бегазы-Дандыбаевской культуре. Обследование данного поселения проводили археологи из Павлодара. Примечательно, что поселение это состоит из жилищ, которые сходятся двумя ровными линиями, образуя тупой угол, вершина которого чётко ориентирована на восток. Протяжённость поселения составляет около 1300 метров. Фактически, данное поселение является геоглифом, причём, это не единственный подобный объект в этой местности.

Форма поселения соответствует руне «КЕНАЗ» (КАНО) (>). Симметрия и правильность форм семиярского поселения исключают случайность данной планировки. Скорее всего, жители для разметки будущих жилищ использовали солнечные лучи. Кроме этого, вызывает интерес то, что обнаруженные на этом поселении и в его округе некоторые бронзовые артефакты имеют клеймо в виде руны «КЕНАЗ» (КАНО) (>). В основном, это крупные бронзовые предметы: наконечники копий, ножи, вислообушные топоры. Любители приборного поиска также находят на поверхности земли немало бронзовых артефактов, на которых имеются различные знаки. Но из-за отсутствия контактов с представителями науки, данные артефакты не изучаются, и расшифровать знаки и надписи не представляется возможным.

Очевидно, жители семиярского поселения маркировали изделия из бронзы в виде руны, чтобы указать производителя, так сказать, ставили собственный знак качества на изделия и товары. Также, по клейму на бронзовом изделии можно было понять, к какому поселению относится человек, владеющий им.

Можно смоделировать ситуацию. Допустим, представители семиярского поселения увидели вдалеке неизвестных людей. При помощи бронзовых зеркал они подали световые сигналы с просьбой представиться. Неизвестные двумя лучами от бронзовых зеркал продемонстрировали руну (>) «КЕНАЗ» (КАНО), и хозяева поняли, что неизвестная группа людей является их соплеменниками. Если первая и вторая группа обменяются световыми сигналами, указывающими на их принадлежность к семиярскому поселению, то получится другая руна «ЙЕРА» (ЙЕР)

– К каким же выводам вы пришли в своих рассуждениях?

– Во-первых, в древности бронзовые зеркала, главным образом, использовались именно как средства общения между людьми на относительно небольшом расстоянии (1–5 км), посредством отражённого солнечного света. Во-вторых, на данный момент принято считать, что рунические знаки возникли в I–II вв. н.э., однако их возникновение может относиться, как минимум, к XIII–IX вв. до н.э. В-третьих, руны изначально не были буквами и не составляли алфавит. Они являются зарисованной схемой переговоров посредством отражённого солнечного света от бронзовых зеркал. Поэтому руны, скорее, являются идеограммами.

Ну и, наконец, древнегерманские руны «Футарк», скандинавские руны, орхоно-енисейская письменность, арабские цифры и римские цифры заключают в себе единый, основополагающий, принцип световых переговоров.

Думаю, в дальнейшем, возможно, придётся пересмотреть представления о возникновении письменности. Если учёные, занимающиеся историей, археологией, грамматологией, эпиграфикой и другими науками, объединят свои усилия, воспользуются опытом любителей приборного поиска, то, возможно, удастся продвинуться в понимании того, как могли общаться люди в древние времена. Как их предполагаемое общение при помощи бронзовых зеркал и солнечных зайчиков могло повлиять на письменность многих народов. Понятно, что письменность изменилась со временем, и многие народы составили свой алфавит, где-то заимствованный, где-то трансформированный. Но выдвинутая гипотеза позволит под новым углом взглянуть на привычные представления о возникновении рунической письменности.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Марата Сасанова

Семей