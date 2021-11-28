Бронзовые призёры

Юные спортсмены из Жарминского района завоевали бронзу в областном турнире по волейболу.

Состязания, посвящённые 30-летию Независимости РК, проводились в посёлке Касыма Кайсенова Уланского района. За региональное чемпионство в волейболе боролись юноши 2009–2010 года рождения.

Соперники подобрались достойные друг друга, поэтому все игры проходили в бескомпромиссной борьбе.

По итогам турнира третью ступень пьедестала заняла команда Жарминской ДЮСШ имени Б. Турлыханова. Подготовил команду тренер А. Кабдилашимов.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район