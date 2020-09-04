Бриллианты   мудрых мыслей 

Альсана Смаилова из Семея стала призёром республиканской литературной эстафеты.

С 2017 года традиционно Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проводится литературная эстафета «Абай оқулары». Этот проект нацелен на популяризацию литературного наследия Абая Кунанбайулы, формирование культуры чтения и литературного вкуса у казахстанской молодёжи.

Эстафета была запущена в социальных сетях. От участников требовалось продекламировать наизусть любое стихотворение прославленного поэта, снять это на видео и разместить в Instagram, Facebook с хэштегами #ЕлбасыКітапханасыАбай, #АбайдыОқимыз175, #БиблиотекаЕлбасыАбай, #читаемАбая175. Стоит отметить, за время проведения конкурса опубликовано 454 поста. Отрадно, что с каждым годом количество конкурсантов только увеличивается.

– Философия и мудрость Абая – это философия казахского народа. Духовное наследие поэта с каждым годом демонстрирует новые грани и никогда не теряет своей актуальности, потому что раскрывает морально-нравственные основы развития человека, – отметил директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Амерхан Рахимжанов. – Абай оқулары – наша дань памяти великому казахскому мыслителю. Это яркие чувства, которые оживают в устах и на лицах участников проекта.

Желающих принять участие в чтениях было много. Тем не менее организаторам удалось определить лучших из лучших. Среди призёров конкурса – ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея Альсана Смаилова. Наша землячка заняла второе место.

– О литературном конкурсе я узнала от своей учительницы Айгуль Бакдаулетовны и сразу же решила принять участие в праздновании 175-летия философа и просветителя. Хотелось внести свой небольшой вклад в продвижение его творчества. Ведь каждое стихотворение поэта пропитано мудростью и красотой, – поделилась Альсана.

Во время эстафеты школьница прочитала наизусть стихотворение под названием «Жүрек – теңіз, қызықтыңбәрі – асылтас», написанное Абаем Кунанбайулы в 1902 году. По её мнению, каждая строчка этого произведения имеет глубокий философский смысл.

К слову, помимо литературной эстафеты «Абай оқулары», ежегодно ко дню рождения известного просветителя библиотека организует выставки, посвящённые его творчеству и трудам о нём. Также философия великого казахского мыслителя часто звучит в ходе образовательных лекций и семинаров-тренингов, проводимых в стенах этого учреждения. У читателей есть возможность ознакомиться с произведениями великого поэта, его наследием и в электронном формате.

Напомним, в 2016 году сотрудники архивной службы Библиотеки Елбасы побывали в Жидебае, посетили областной историко-краеведческий музей, областную универсальную библиотеку имени Абая и другие значимые объекты Семея. Во время этой научно-поисковой экспедиции пополнились музейный и архивный фонды библиотеки.

Ания Есмухамет