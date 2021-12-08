Брендовые отрасли Глубоковского района

Сельскохозяйственные угодья и многочисленные сёла Глубоковского района полумесяцем примыкают к областному центру и являются для Усть-Каменогорска надёжным источником различной продукции сельскохозяйственной отрасли.

Если на ярмарку приехали глубочане, то покупателям заранее известно, что они могут в изобилии предложить и выставить на торговых прилавках. Конечно, это горный мёд, полученный пчеловодами с лекарственных растений-медоносов. Вкусное сливочное масло и молочные изделия, обладающие отличными вкусовыми качествами благодаря богатейшему разнотравью и чистой воде из ручьёв с родниками. В былые годы самые лучшие детские лагеря и базы отдыха для взрослых тоже располагались в подобных местах. Впрочем, и сегодня ряд спортивных объектов для зимнего отдыха располагается там, предоставляет услуги горожанам или гостям области. Всё это свидетельствует в пользу потенциала сектора АПК и широких возможностей туристической сферы района.

– Сегодня крестьянские и фермерские хозяйства из Глубоковского района привезли около тонны ароматного мёда, – сообщили представители районного отдела сельского хозяйства. – Заметное место на прилавках, естественно, занимает мясная продукция. В первую очередь, свежая и качественная говядина. На эти цели было заранее предусмотрено пятнадцать голов КРС, две лошади и четыре головы овец. Представители всех сельских округов постоянно участвуют в таких ярмарках.

В личных подсобных хозяйствах успешно пробуют в последние годы разводить лошадей и освоить выпуск вкусного целебного кумыса. В предгорной, горной части района в летнее время готовят полезный напиток. К слову, пенящийся и бодрящий кумыс из летних запасов тоже предлагался на ярмарке.

По информации специалистов, позади напряжённый сезон в сельском хозяйстве, который завершился успешно. Крестьянские и фермерские хозяйства получили хороший урожай, несмотря на засуху двух последних лет подряд. В то же время реализуются в Глубоковском районе несколько крупных проектов в агропромышленном комплексе. В их числе создание масштабного производства по выпуску растительного масла с выходом на перспективные рынки.

«Рудный Алтай» регулярно знакомит читателей с ходом строительства объекта, потому как это имеет огромное значение как для района, так и для области в целом. В Семее тоже возводится крупнейшее предприятие, которое ориентировано на глубокую переработку семян масличных культур, использование новых безотходных технологий.

Характерно, что аграрии и переработчики изначально нацелены на развитие собственной сырьевой базы внутри региона. Есть для этого определённые предпосылки в виде научной, производственной базы, посевных площадей у крестьянских и фермерских хозяйств, крупных компаний. В частности, высокой культурой земледелия отличаются аграрии из посёлков Солнечный, Опытное поле, а также сёл Тарханка, Весёловка и других населённых пунктов.

В этом плане в Глубоковском районе намного чаще, чем где-либо ещё в Восточном Казахстане, проводятся семинары, научные форумы, практические занятия. Даже в текущем году, с учётом и соблюдением санитарных норм с успехом и пользой организованы традиционные Дни поля. Опытное поле является испытанной площадкой по обмену передовым опытом, новыми технологиями, культурами и сортами, дающими гарантированные урожаи. Это тот самый случай, когда обеспечивается связь между прикладной наукой и реальным производством.

Для мясного и молочного животноводства необходим полноценный и сбалансированный рацион кормления. Тут речь не просто о традиционных грубых и сочных кормах, а о комбинированных кормах собственного производства. С этой целью в ТОО «ОХМК» возводится завод по выпуску кормовой продукции. Большим плюсом является здесь то, что есть возможность также загружать его собственным сырьём, выращиваемым на посевных площадях хозяйства.

На специальном брифинге в информационном центре ВКО, прошедшем по итогам сезона, аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова рассказала о различных мерах поддержки идей сельских предпринимателей. Внимание журналистов привлекло, в частности, оказание конкретной помощи в создании необходимой инфраструктуры на селе. Проведена надёжная линия электропередачи до одной из местных пасек для бесперебойного снабжения энергией и дальнейшего развития бизнеса, оказания различных услуг.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета