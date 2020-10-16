Бренд Казахстана за рубежом 

В Ташкенте открыли казахский культурно-деловой дом Abai Uii.

НАО «Фонд Отандастар» продолжает работу по открытию сети казахских культурно-деловых домов Abai Uii в разных странах мира. Теперь такой центр есть и в столице Узбекистана. Торжественное открытие состоялось в онлайн-формате совместно со Всемирной ассоциацией казахов при поддержке министерств информации и общественного развития, иностранных дел РК.

В мероприятии участвовали заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Еркин Уйсимбаев, советник Департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржан Токкулов, вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Магауия Сарбасов, председатель казахского культурного центра в Узбекистане Серикбай Усенов, советник Посольства Казахстана в Узбекистане Руслан Дуйсенов и другие.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов, направленных на поддержку культурной, деловой и образовательной деятельности казахской общины, проживающей в этой стране.

Напомним, до конца этого года Abai Uii появится в Бишкеке (Кыргызстан), Берлине (Германия), Стамбуле (Турция). Помимо Ташкента, казахский культурно-деловой дом также функционирует в Омске.

Ания Есмухамет