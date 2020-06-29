Братья по гуманизму

Типология

гения

Просвещенный ум, тревожная ищущая мысль, удивительная цельность взгляда на мир отличали поэзию Абая, насыщенную философскими раздумьями о чаяниях родного народа, о гуманистической сущности бытия. Идеи торжества разума, непреходящей значимости нравственности, неизмеримой ценности знания были определяющими в его многогранном творчестве, а благодаря переводам на русский язык Абай стал достоянием всего человечества.

Поэт ренессансного типа, степной побратим Гете и Пушкина, Абай был открыт восприятию культурных ценностей восточной и западной цивилизаций. Обогатив свой поэтический мир народным творчеством, казахский поэт связал прошлое с современностью, создав сплав из всего лучшего, что было в мировых культурах.

Французское слово renaissance означает «возрождение». Как политическое и культурное движение Возрождение началось в Италии в XIV столетии и продолжалось в Западной Европе до XVII века. Возрождение выработало общеевропейские типологические признаки.

Как показывает история, общей закономерностью оказывается тот факт, что Ренессанс возникает в переломные моменты развития общества и государства. Таким моментом может быть переход от феодализма к капитализму, или возникновение нового государства, или наступление нового витка в истории развития страны. В подобной ситуации появляются люди величайших способностей, талантов и возможностей, которые своей деятельностью не только создают гениальные вещи, но и способствуют изменению ценностей в обществе, формированию нового мировоззрения, вырабатывают и утверждают новые принципы отношения к миру,

личности, культуре, образованию и науке.

Если смотреть с позиции общих закономерностей, то обнаруживается, что и Пушкин, и Абай – фигуры ренессансные. Конечно, есть и специфические для стран обоих

поэтов условия, которые в известной мере составляют как бы основу признаков, отличающих их от деятелей европейского Возрождения. Тем не менее общетипологическое преобладает.

«…чувства добрые

я лирой

пробуждал»

Вспомним эпоху Пушкина и время, предшествовавшее появлению Пушкина на исторической арене. Допушкинская Россия после Петровских реформ переживала большой подъем, она вошла в европейский мир и культуру, и это было началом переломного момента в истории русского государства. В этот период появляются такие гиганты, как Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков, Кантемир, Карамзин, Державин… Они одновременно занимаются и наукой, и образованием, и литературой, и государственными делами. Своей деятельностью они повысили престиж России, сформировали новое отношение к науке и культуре,

хотя оставались в рамках крепостного феодализма.

И здесь проявляется их специ-

фическое: они были радетелями монархии и поставили литературу на служение государю-императору. Они были еще далеки от подлинно гуманистического мировоззрения, проникнутого любовью и уважением к простому человеку, заботой о рядовом члене общества. Поэтому их поэзия носила больше официальный, государственный характер, нежели гражданственный.

Задачами культуры и просвещения были обличение старых, реакционных порядков, развитие инициативы, стремления служить отечеству. Поэты первой величины были нередко царедворцами, они создавали оды, в которых воспевали императоров, и все достижения, являвшиеся, по сути, результатами великих преобразований Петра, приписывали правителям своей эпохи.

Традиция оды и воспевания современника-монарха, литературного служения государю-батюшке была нарушена Пушкиным, и он своим творчеством освободил литературу от роли служанки. Сделав главным героем своих произведений не исключительного, а рядового, простого человека, Пушкин, во-первых, вернул литературе ее изначальную эстетическо-эмоциональную функцию, во-вторых, литературу поставил на служение человеку, а через него обществу.

В творчестве Пушкина мы видим любовь и уважение к человеку, тревогу и заботу о нем, о его достоинстве и социальном положении. В качестве примера достаточно назвать «Повести Белкина», «Капитанскую дочку», «Историю Пугачева», «Дубровского». И даже «Евгений Онегин» повествует о жизни обыкновенных людей: европеизированного Онегина, который не может найти свое место в обществе, и сохранившей «русскую душу» Татьяны, которая в нравственном отношении стоит выше Онегина.

У Пушкина сформировалось подлинное гуманистическое мировоззрение, которое под стать гуманизму эпохи Возрождения в лучших его проявлениях. Ведь одной из характерных черт ренессансного гуманизма было открытие мира человека, прославление человеческой личности, возвеличение

человека.

Великие писатели Возрождения создали целую галерею образов положительных героев, часто являющихся представителями народа (например в драмах Лопе де Веги и Роберта Грина) или отражающих в своей судьбе участь народных масс, страстно ищущих выход из противоречий эпохи (например в трагедиях Шекспира).

Отметим, что героями пушкинской прозы да и отдельных поэтических произведений стали «рядовые люди, живущие по нормам морали своей среды. Обстоятельства подавляли их своей тайной властью. Сюжетом повестей избиралась ситуация, подводившая человека к конфликту со средой, с обстоятельствами его жизни, с обидчиком, а идейным центром – бунт человека. В фокусе оказывался один, но главный момент жизни человека – момент прозрения, осознания своей силы, момент рождения личности, и раскрывалась высокая поэзия

жизни».

Как и в ренессансные времена, Пушкин возвеличивает человека также путем обращения к античной культуре. Вспомним, что в эллинистической литературе человек был возвышен до такой степени, что общался с богами, как с себе подобными, вступал с богами в семейно-брачные отношения, спорил и враждовал с ними. В противоположность этому в Средневековье человек был низведен до изначального носителя греховности. Писатели Ренессанса восстановили человека в его правах, и в этом они проявили себя как подлинные гуманисты.

У Пушкина мы видим человека, осознающего свое величие, способного бросить вызов судьбе, и человека, который стремится играть активную роль в жизни и готов, если надобно, вести борьбу за свои идеалы. У него люди разные по судьбе, по характеру, социальному положению и нравственности, но все они полны личного достоинства и не терпят никакого унижения.

Гуманизм пронизывает все творчество Пушкина, который повернул литературу в гуманистическое русло и стал по своей роли и миссии настоящим поэтом, равным великим деятелям эпохи Ренессанса. Впрочем, русская литература XVIII века уже находилась в объятиях классицизма, и как будто бы негоже говорить о поэте XIX века как о ренессансном, уже пройденном европейской культурой этапе развития. Но в данном случае речь идет о значимости фигуры Пушкина для «России молодой» в целом.

То же самое можно сказать и об Абае.

Время Абая

Абай жил и творил в тот период, когда вследствие колонизации Россией казахское государство было уничтожено, и в казахских степях происходили большие социально-политические, культурно-экономические изменения. Иначе говоря, в истории казахского народа наступил переломный момент, и появление такого титана, как Абай, явилось как бы исторической необходимостью. Абай стал зачинателем и средоточием всего того нового, что порождалось временем, духовно-культурными запросами общества.

Конечно, Абай начинал не с пустого места, он был порожден всем ходом исторического и культурного развития казахского народа.

Казахская литература издревле творилась, жила и развивалась в двух формах: устной авторской и письменной. Письменная литература создавалась преимущественно в придворной среде профессиональными поэтами или писцами-хронистами, находившимися на государственной службе у правителей, как это было широко распространено на средневековом Востоке.

Основными же творцами авторской устной литературы были жырау и акыны. Жырау представляли собой тип поэта-импровизатора, который постоянно находился при правителе, был его советником и идеологом. Он выступал с импровизацией по важнейшим вопросам жизни общества и государства и адресовывал свои слова непосредственно хану или султану. Благодаря этому литература выполняла роль идеологии, проповедовала идею этатизма, т. е. сильной государственности и сильного правителя. Так было при возникновении Тюркского каганата, Золотой Орды и особенно при образовании Казахского ханства. Все выдающиеся жырау периода Казахского ханства – Асан-Кайгы, Шалкииз, Казтуган, Доспамбет, Бухар – свое назначение видели в служении хану и государству,

воспевали сильную монархическую личность и государственность.

Разумеется, это было оправданным. Почему? Да потому, что Казахское ханство, возникшее на развалинах Золотой Орды, нуждалось в укреплении и развитии. И литература той эпохи видела свою задачу в воспевании правителя, связывая с его именем и деятельностью все события, имевшие государственное значение, особенно победы в сражениях с иноземными захватчиками.

Только Абаю удалось повернуть литературу к человеку, вернуть ей эстетическую функцию. Как было сказано выше, живя в переломный момент истории казахского общества, Абай проявил себя, как великие писатели-гуманисты эпохи Возрождения. По существу, в творчестве Абая обнаруживаются почти все основные черты ренессансной литературы и культуры. Ограничимся лишь кратким изложением (или перечислением) того, что составляет общее у Абая с Возрождением и Пушкиным.

Это прежде всего стремление понять сущность человека, его внутренний мир, забота о рядовом члене общества, о его социальном положении. Одну из главных черт представляет резкое неприятие сложившейся атмосферы в феодально-патриархальном обществе, в котором имели место противоречия как социального, так и нравственного характера. Отсюда и глубокий пересмотр всех духовных ценностей народа, провозглашение своей программы преобразования общества.

Абаю присуще желание критически разобраться в жизни и в людях, видоизменить жизнь и «исправить» человека. Верно пишет Мухтар

Ауэзов: «Впервые в казахской литературе так отчетливо и на такой моральной высоте высказано новое отношение к семье, к родительскому долгу, к воспитанию молодого поколения и, главное, к женщине… В своей поэзии Абай раскрывает самую душу женщины… Показывает, как трогательна и глубока любовь женщины, борется за равноправие женщины в обществе». Он ратует за свободную любовь, воспевает радость земной жизни, показывает открытую чувственность.

Один из ренессансных признаков Абая – тяга к знаниям, призыв к светскому просвещению, к науке, стремление открыть мир и усвоить другие культуры. Как гуманисты Возрождения и как Пушкин, Абай обращается к античной культуре, восточной поэзии, русской и западноевропейской литературе, переводит и создает произведения на их сюжеты и мотивы. В то же время он не забывает фольклор своего народа, на который опирается и из которого также черпает сюжеты и образы.

Абай ввел в казахскую литературу образ природы, и пейзаж у него предстает как прекрасная среда обитания, в которой человек может найти счастье любви, успокоение души, упоение жизнью и трудом, может любоваться первозданной красотой и чувствовать свою органичность с природой. У Абая природа живая, чувственная и восхитительная.

Талант Абая, как и у гуманистов Ренессанса, многогранен. Он поэт, мыслитель, музыкант, и это соединение создает целостность могучей фигуры Абая, сила мысли которого имеет вселенский, всечеловеческий характер.

И надо помнить, что любовь к человеку исходит в своей первооснове из религии в правильном понимании. Ведь Всевышний, создав человека, поставил его выше всех ангелов, и не случайно в священных книгах принесение в жертву человека, имевшее место в античном мире, заменено скотом, и это было началом всей нравственности и гуманности, отсюда и запрет брака между родными братьями и сестрами, допускавшийся в античном политеистическом обществе. Надо полагать, что и это обстоятельство сыграло, видимо, немаловажную роль в обращении Пушкина к Корану и Абая – к основам ислама. И здесь обнаруживается их близость.

Таково вкратце тезисное изложение идеи о ренессансном характере творчества Пушкина и Абая. Сходство двух великих поэтов в этом отношении, думается, надо понимать как типологическую закономерность развития общества.

Сеит Каскабасов,

академик Национальной

академии наук РК,

доктор филологических наук

«Казахстанская правда»,

№110, 9 июня 2020

Поэт ренессансного типа, степной побратим Гете и Пушкина, Абай был открыт восприятию культурных ценностей восточной и западной цивилизаций. Обогатив свой поэтический мир народным творчеством, казахский поэт связал прошлое с современностью, создав сплав из всего лучшего, что было в мировых культурах.

У Пушкина сформировалось подлинное гуманистическое мировоззрение, которое под стать гуманизму эпохи Возрождения в лучших его проявлениях. Ведь одной из характерных черт ренессансного гуманизма было открытие мира человека, прославление человеческой личности, возвеличение человека.

Талант Абая, как и у гуманистов Ренессанса, многогранен. Он поэт, мыслитель, музыкант, и это соединение создает целостность могучей фигуры Абая, сила мысли которого имеет вселенский, всечеловеческий характер.

Как гуманисты Возрождения и как Пушкин, Абай обращается к античной культуре, восточной поэзии, русской и западноевропейской литературе, переводит и создает произведения на их сюжеты и мотивы. В то же время он не забывает фольклор своего народа, на который опирается и из которого также черпает сюжеты и образы.