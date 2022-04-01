Борьба с пандемией от первого лица

Айдосу Айтбекену выпала сложная, важная, ответственная миссия – лечить жителей Жарминского района в период пандемии коронавирусной инфекции.

Большой риск для собственного здоровья, постоянная готовность к непредвиденным обстоятельствам, работа в сложных, порой критических условиях – таковыми были ещё совсем недавно будни многих врачей, боровшихся с коварным коронавирусом.

К счастью, действия по борьбе с распространением инфекции сегодня дают положительный результат – пандемия в регионе отступает. И можно, оглянувшись назад, проанализировать события тех дней.

31-летний Айдос Айтбекен, заведующий инфекционным и КВИ отделениями районной больницы в селе Калбатау, вместе со своим коллективом ежедневно рисковал соприкоснуться с опасной и до конца не изученной болезнью.

– Пандемия перевернула всё вверх дном, по-другому не скажешь, – говорит медик. – Смертельный, неизученный коронавирус продемонстрировал очевидное: мы все зависим друг от друга, весь мир может спастись или погибнуть, если мы не поможем друг другу.

Каждый новый рабочий день заведующего отделением и его коллег в период пандемии был шагом в неизвестность, сопровождался несоизмеримой ответственностью за чужие жизни плюс личным риском.

Районная больница приняла на себя удар пандемии в июле 2020 года, когда в один день поступило сразу около тридцати больных с признаками КВИ.

Перепрофилированный в рекордно короткие сроки стационар был готов к такому наплыву пациентов. Отделили блоками «чистые» и «грязные» зоны, постепенно создали и отработали протоколы лечения больных с коронавирусной инфекцией, провели обучение для сотрудников. В целом было развёрнуто 50 койко-мест и пять – реанимационных. Заготовлено необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты, медикаменты.

Благодаря оперативной помощи местных предпринимателей отделение оснастили двенадцатью кислородными концентраторами. Позже была проведена централизованная подача кислорода, что значительно облегчило оказание помощи тяжелобольным пациентам.

Медики оказывали комплекс медицинских услуг, включая обслуживание вызовов с выездом на дом, консультации пациентов по телефону, проведение сбора образцов биологических материалов, назначение лечения.

– Было тяжело, – вспоминает Айдос Айтбекен. – Довольно высокая смертность, отсутствие протоколов лечения создавало панику не только среди населения, но и среди медиков тоже. Как на поле боя: мы не знали, когда прогремит следующий «залп». Работали сутками, не хватало специалистов. В голове всегда вертелась одна мысль: как бы не заболеть и не заразить близких. Было и страшно, и напряжённо, но все друг другу помогали, никто ни разу не сказал: мой рабочий день закончился, я ухожу. Помогали чем могли и местные жители – приносили для нас и пациентов продукты. Когда появились ПЦР-тесты и алгоритмы лечения, стало гораздо легче.

Даже в самые тяжёлые моменты люди, которые сутками боролись за чужие жизни, старались сохранять спокойствие, чтобы пациенты чувствовали, что они в надёжных руках.

– При этом заболевании трудно не столько физически, сколько психологически, мы это понимали. Каждый наш сотрудник отчасти выполнял функцию ещё и психолога. Поговоришь с человеком, подержишь за руку, и он успокаивается. Как никогда мы все осознали, как важны внимание и забота в такие моменты, – отмечает собеседник.

По его словам, пандемия потребовала и работы в экстремальной ситуации, и принятия экстренных решений: сегодня врач должен быть не только высококвалифицированным профессионалом, но и человеком добрым, милосердным, коммуникабельным, находить такие слова для пациентов, чтобы они помогали в лечении, настраивали на выздоровление.

Сегодня в Жарминском районе, по словам Айдоса Айтбекена, нет ни одного зарегистрированного случая заболевания COVID-19. Всего переболели свыше одной тысячи человек. Практически все пациенты отделения КВИ, пройдя курс лечения и реабилитации, приняли решение вакцинироваться.

– Это пока единственное спасение, – напомнил медик. – Не столько от того, чтобы не заболеть, сколько чтобы перенести эту страшную, порой смертельную инфекцию в лёгкой форме. В этом я убедился лично.

Аида Жумекенова

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Жарминский район