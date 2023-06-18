Борьба с огнём с неба

С загораниями в труднодоступной местности борются в ВКО

Аким ВКО Ермек Кошербаев, его заместители, руководство департамента ЧС находятся на облёте и мониторят ситуацию и борьбу с огнём с неба.

17 июня в Катон-Карагайском районе, на территории Аксуйского филиала РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк» (Усть-Язовское лесничество) в труднодоступной горной местности произошёл пожар. Горят трава, кустарник. Предварительная площадь составила 15 Га.

«В тушении пожара задействованы сотрудники «Казавиалесоохраны», лесники, местные исполнительные органы, пожарные ДЧС ВКО. Всего 111 человек личного состава, 3 единицы техники и 2 вертолёта авиаподразделения аппарата акима ВКО. Десант, участвующий в борьбе с огнём, был доставлен вертолетом, так как рельеф местности не позволяет двигаться на автотехнике. Угрозы населённым пунктам нет», – рассказали в ДЧС ВКО.



Также 17 июня на территории РГУ «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» произошло загорание в горной лесной труднодоступной местности в 80 километрах от города Риддера. Площадь загорания ориентировочно 6 Га.

«В ликвидации задействовано: 58 человек и 9 единиц техники лесхоза, ДЧС ВКО, пограничников. Аким области Ермек Кошербаев, его заместители, руководство департамента ЧС находятся на облёте и мониторят ситуацию и борьбу с огнем с неба. Верхового пожара нет. Угроза населённым пунктам отсутствует», – пояснили в пресс-службе ДЧС.

Стало известно, на территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника на 06 часов 45 минут объявлена локализация пожара. Предварительная площадь возгорания 6 Га.