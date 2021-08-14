Борьба против вируса продолжается

Восточный Казахстан все ещё находится в «красной» зоне. За сутки в регионе регистрируется больше 200 случаев заболевания коронавирусом. Но система здравоохранения области полностью справляется с уровнем заболеваемости.

Несмотря на большой ежедневный прирост новых случаев болезни, система здравоохранения Восточного Казахстана не испытывает большой нагрузки. Всего в регионе открыто 39 стационаров с инфекционным профилем, развёрнуто больше четырёх тысяч инфекционных коек, свыше 350 реанимационных и 490 карантинных коек. В стационарах сейчас проходят лечение около 900 человек. Показатель загруженности коек составляет около 22 процентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 74 человека, занятость коек составляет 21 процент.

Врачи прилагают все усилия для того, чтобы вылечить каждого пациента. Ежедневно в регионе выздоравливает всё больше больных. Тем временем продолжается кампания по массовой вакцинации.

По информации областного управления здравоохранения, всего с начала массовой вакцинации в Восточно-Казахстанскую область поступило 935 690 вакцин против коронавируса, в том числе 548 765 доз первого компонента, 386 925 доз второго компонента. Ранее регион располагал четырьмя видами вакцин – «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, CoronaVac. В настоящий момент в больницах области есть дозы вакцин «Спутник V» и отечественной QazVac. Всего осталось 93 тысячи доз первого компонента, 26 тысяч доз – второго. В августе ожидается поставка арабской вакцины Hayat-Vax.

До октября в регионе планируют провести вакцинацию 747 тысяч человек. Сейчас первую прививку уже получили больше 467 тысяч жителей ВКО. Вторым компонентом привились 370 тысяч человек. Можно сказать, что первый компонент вакцины получили уже 62 процента жителей области, а полностью завершили процедуру вакцинации 49 процентов жителей региона.

Но, как и у любого лекарственного препарата, у вакцины тоже есть противопоказания. Напомним, что абсолютными противопоказаниями для вакцинации от коронавируса остаются: возраст до 18 лет, беременность и период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания.

По данным управления здравоохранения, в Восточном Казахстане на сегодняшний день медицинский отвод имеют 36,5 тысячи человек, из них 22 тысячи – постоянный, а 14,4 тысячи – временный. Медицинский отвод предоставлен 1570 больным, имеющим онкологические заболевания, 244 больным, имеющим иммунодефицитные заболевания. У 693 человек оказалась тяжёлая аллергическая реакция. 175 человек получили медотвод по причине острых заболеваний центральной нервной системы. У трёх тысяч жителей ВКО инфекционные заболевания находятся в острой стадии, у 1560 человек в настоящий момент обострились или прогрессируют хронические заболевания, у 228 человек – прогрессирующие неврологические расстройства. Больше 15 тысяч женщин получили медицинский отвод по причине беременности и грудного вскармливания.

Дарья Антон

Фото из открытых источников