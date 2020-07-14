Борьба продолжается

С 15 июля в Семее и Усть-Каменогорске будут открыты специализированные отделения для тяжелобольных пациентов с COVID-19 и пневмонией.

В минувшие выходные состоялось очередное совещание в онлайн-режиме под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова с участием руководителя областного управления здравоохранения Ильяса Мухамеджана, акимов городов и районов, главных врачей инфекционных, провизорных стационаров области.

Как сообщил глава региона на своих страницах в социальных сетях, заслушаны отчеты акимов и главных врачей Усть-Каменогорска, Аягозского и Жарминского районов по вопросам обеспеченности медицинскими препаратами и оборудованием, а также о мерах, принимаемых в отношении тяжелобольных граждан с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Отметим, уровень заполняемости больничных коек в регионе составляет 40 процентов.

– Руководителю Управления здравоохранения ВКО Ильясу Мухамеджану поручено открыть с 15 июля в Семее и Усть-Каменогорске специализированные отделения для тяжелобольных пациентов с COVID-19 и пневмонией, с обеспечением всем необходимым оборудованием, соответствующим международным стандартам, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Также продолжается работа по реорганизации карантинных коек в провизорные. В ближайшие дни будет запущен цифровой сервис, который позволит в режиме реального времени отслеживать эпидемиологическую ситуацию и загруженность стационаров области, вести мониторинг лекарственных ресурсов больниц.

Кроме того, аким области напомнил, что главная задача – остановить распространение коронавирусной инфекции и оказать полноценную медицинскую помощь

жителям региона.