Бонусы цифровых решений

Электронная система оплаты проезда и дифференцированного тарифа в Усть-Каменогорске позволяет не только видеть объективную картину пассажиропотока, но и планомерно улучшать условия обслуживания пассажиров и инфраструктуру в автопарках.

Напомним, в 2021 году в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в Усть-Каменогорске запустили автоматизированную систему контроля и оплаты проезда на общественном транспорте. Управление и мониторинг его движения происходят удалённо. Для этого была создана информационная система диспетчеризации. Стоимость проекта составила 1 704,5 миллиона тенге.

Цифровизация отрасли направлена на улучшение условий для проезда жителей и гостей областного центра. Форму оплаты проезда перевели с бумажной на электронную, чтобы оптимизировать маршрутную сеть, обеспечить прозрачность в финансовых потоках перевозчиков. На сегодняшний день системой охвачено 53 городских маршрута, подключено 344 единицы подвижного состава, в том числе 262 автобуса, 64 микроавтобуса, 18 трамваев.

– На базе Центра управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска создана соответствующая инфраструктура, включающая центры обработки данных, диспетчерского управления, процессинговый и эмиссионный центры и центр обслуживания потребителей, – пояснила исполняющая обязанности директора ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска» Наталья Бутник. – Учёт данных о перевозках автоматизирован, вмешательство человеческого фактора сведено к минимуму.

После внедрения системы стал действовать дифференцированный тариф. Для удобства предусмотрены транспортные карты, которые доступны в 50 пунктах продаж. Дополнительно организованы 13 точек выдачи карт для льготных категорий граждан. Отметим, что с момента запуска через пункты продаж реализовано 145,8 тысячи транспортных карт, в том числе для общего пользования – 80,5 тысячи, для льготников – 28 тысяч, для школьников – 37,3 тысячи.

Совместно с компаниями Kaspi.kz и Beeline запущены в работу новые способы оплаты проезда посредством SMS и QR-кода.

Также действует мобильное приложение Oskemenbus, в котором можно отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени и выстраивать удобный маршрут для передвижения. К слову, его скачали уже более 220 тысяч раз. Недавно в приложении появилась функция обратной связи, позволяющая оперативно задать вопрос и получить ответ о работе общественного транспорта. Ей воспользовались 908 человек.

Как отмечают специалисты, внедрение электронной системы оплаты проезда и дифференцированного тарифа позволило оптимизировать работу общественного транспорта. Так, доля безналичной оплаты достигла 85 процентов, а пассажиропоток увеличился на 31 процент. С момента запуска системой обслужено 76,3 миллиона пассажиров. В 2021 году – 12 млн пассажиров, в 2022 году – 42,9 млн пассажиров, за пять месяцев этого года – 21,4 млн пассажиров.

Одним из важных положительных эффектов цифровизации отрасли является возможность корректно субсидировать и компенсировать льготный проезд. Выплачиваемые перевозчикам средства позволяют обновлять парк подвижного состава. К примеру, на сегодняшний день приобретён 101 новый автобус, до конца этого года планируется купить ещё 47.

В ближайшие два года предполагается выпустить на городские маршруты ещё 30 новых автобусов. Это позволит снизить степень изношенности общественного транспорта Усть-Каменогорска с 70 до 50 процентов.

Отметим также, что при обновлении подвижного состава учитывается вопрос доступности услуг пассажирских перевозок для маломобильных групп населения. Так, в областном центре курсируют 43 автобуса и четыре трамвая, которые оборудованы аппарелью для въезда и съезда пассажиров на кресле-коляске. В приложении Oskemenbus есть функция, позволяющая отслеживать движение именно этих автобусов и трамваев.

Александра Исаева, Екатерина Гуляева

Фото ЦУПП Усть-Каменогорска