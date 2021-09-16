Бонус за вакцину

Врачи ежедневно напоминают о том, что на сегодняшний день вакцина – единственное оружие против коронавируса.

Для тех, кто уже поставил прививку и позаботился о своём здоровье, на предприятиях области используют различные способы поощрения, в том числе розыгрыши ценных призов. Только недавно жительница Усть-Каменогорска выиграла в лотерее для вакцинированных автомобиль. Среди получивших вакцину жителей Восточного Казахстана разыгрывают также смартфоны, бытовую технику и многое другое. К примеру, за прохождение процедуры вакцинации в Уланском районе разыграли денежные сертификаты. К этой работе активно подключилась молодёжь. Они по своей инициативе организовали акцию-лотерею, в ходе которой жители района, получившие прививку, могли принять участие в розыгрыше десяти денежных призов.

Как сообщили в акимате района, общий призовой фонд составил 300 тысяч тенге, сумма каждого приза – 30 тысяч тенге. Таким образом жители Уланского района сумели не только обезопасить себя от коронавируса, но и получить приятный бонус. Десять победителей лотереи были определены в ходе прямого эфира.

– Я стала одной из победительниц лотереи, мне вручили сертификат на сумму 30 тысяч тенге. Я многодетная мама, у меня четверо детей. Сделала вакцину для того, чтоб уберечь себя и свою семью от вируса, и призываю жителей Восточного Казахстана сделать то же самое, ведь это для блага нашего общего будущего, – сказала Индира Габдуллина.

Отметим, что в области один из самых высоких темпов вакцинации по стране. Первый компонент прививки от коронавируса получили около 62 процентов жителей ВКО, а вторым компонентом привито 49 процентов. При этом в регионе есть своеобразный рейтинг районов. Лидерами вакцинации признаны Бескарагайский, Абайский, Аягозский районы.

Дарья Антон

Фото из открытых источников