Большое видится на расстоянии

«Тому человеку, кто познал Абая и каждый свой шаг сверяет по нему, гораздо легче будет преодолевать жизненные невзгоды». Это высказывание выдающегося учёного, общественного деятеля и абаеведа Каюма Мухамедханова не потеряло актуальности по сей день. Мысль писателя нашла своё продолжение и в работах Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«У этого измученного гения хватило души на весь народ. И до тех пор, пока казахи существуют на Земле, они постоянно будут чувствовать духовную эманацию этого великого человека», – отмечает Елбасы в своей книге «В потоке истории», 1999 года.

О роли Елбасы в становлении независимого Казахстана рассказал старший преподаватель кафедры истории и политологии Университета имени Шакарима, сын абаеведа Каюма Мухамедханова Дегдар Мухамедханов.

– У нас много говорят о Елбасы как о феноменальной, пассионарной личности, характеризуют его как выдающегося стратега, политического лидера, гениального провидца и т. д. Если же брать во внимание различные ипостаси, как Нурсултан Абишевич проявлял себя внутри страны и на международной арене, то я употребил бы в адрес Первого Президента РК термин «неутомимый интегратор на постсоветском пространстве», – говорит Дегдар Мухамедханов. – Поскольку это человек, который воспитан советской системой, понимающий всю историческую необходимость сохранения всех культурных, политических и экономических связей, которые слагались десятилетиями. Елбасы говорил о необходимости революционного пути и перехода страны в новое состояние. Тогда была агония Союза, деградация, стоял вопрос о сохранении страны. И Нурсултан Абишевич предложил идею конфедерации суверенных государств. Это была важная политическая идея. В последующем идея Евразийской интеграции, озвученная в марте 1994 года, получила не только признание в научном мире, но и воплощение на практике. Сейчас мы ощущаем эти плоды интеграции. Это тоже был процесс сохранения того, что было столетиями наработано народами, которые находятся на этой земле.

По словам Дегдара Мухамедханова, на сегодняшний день, в условиях мировых кризисных проявлений, вызовов и рисков, многие политики начали обращать внимание на необходимость евразийской интеграции как основы стабильности и развития в будущем человечества.

– Эта идея прозвучала в стенах МГУ в марте 1994 года, это стало исторически значимым событием. Елбасы один из немногих лидеров на постсоветском пространстве, который удостоен сразу двух почётных научных званий этого университета – почётный доктор и почётный профессор МГУ, – отмечает Дегдар Мухамедханов. – Мне, как преподавателю, который занимается изучением феномена и наследия Елбасы, отрадно, что у нас ввели предмет об этом. Вижу определённый интерес у студентов, отмечаю необходимость и значимость этого предмета. Чаще мы характеризуем Нурсултана

Абишевича как политика, организатора, руководителя, но оставляем его научность, как человека учёного. Всё это определяет Елбасы как неутомимого интегратора.

Если же брать международный масштаб, то в адрес Елбасы, по мнению Дегдара Мухамедханова, можно употребить словосочетание «смелый инициатор», поскольку большинство инициатив

Первого Президента РК направлены на создание на земле гармонии отношений в плане безопасности мира.

– Нурсултану Абишевичу принадлежит идея разоружения и мирного атома. Даже день отказа от ядерного оружия, 9 августа, мы отмечаем по инициативе Елбасы. Всё это способствует поиску компромиссов. В масштабе нашей страны Н. А. Назарбаев постоянно выступает выдающимся организатором, – подчёркивает Дегдар Мухамедханов. – Первый

Президент не только смелый инициатор, выдающийся организатор, но ещё и новатор, передающий ценности народа. Елбасы прекрасно понимал, что новое время требует нового мышления, и потому были приняты программы духовного возрождения. Во многих своих работах Нурсултан Абишевич отмечает, что такие личности, как Абай, появляются в переломное время, когда народ нуждается в переменах. Н. Назарбаев пишет, что Абай на рубеже XIX-XX веков стал основоположником эпохи просветительства и пробуждения казахской степи. Эти слова можно отнести и к самому Елбасы. Это ренессансная личность, личность возрождения не просто культуры и независимости, но и возрождения духа нации. Меня, как преподавателя вуза, очень привлекла его идея исторического понимания нашей роли, в частности книга «В потоке истории», где так точно определяется роль Абая в жизни казахского народа.

Каюм Мухамедханов однажды высказал мысль, что человеку, который познал Абая и каждый шаг в жизни сверяет с Абаем, будет легче преодолеть жизненные трудности и невзгоды. И ему не надо никаких других моральных кодексов. Только побольше бы таких людей.

– То, что Елбасы обратился вновь к наследию Абая в своей статье, сказав, что Абай – это его путеводная звезда и наша национальная идея, подтверждает, что весь путь продвижения Казахстана – своеобразное выполнение обещания быть человеком, учиться у передовых культур, служить своему народу и быть достойными продолжателями поколения. Когда мы говорим о роли Елбасы, я думаю, надо подходить с позиции не сегодняшнего дня, а даже заглядывать в будущее. Мы же всегда говорим, что лучший судья – время и большое видится на расстоянии, – заключил Дегдар Мухамедханов.

Наргиза Омарканова

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