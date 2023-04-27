Большое будущее маленького аэропорта

К 2025 году жизнь воздушной гавани в Зайсане должна полностью измениться. И пусть сегодня это небольшой аэропорт в районном центре, где есть лишь один внутренний маршрут на 48 пассажиров, но уже намечены серьёзные планы по его модернизации.

В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» акимат Зайсанского района начал подготовку проектно-сметной документации по реконструкции здания аэропорта и удлинению взлётно-посадочной полосы. Сюда, к берегам древнего озера, будут прилетать мощные современные пассажирские самолёты, чтобы помочь людям легко и быстро, с комфортом и без лишних забот долететь до крупных городов Казахстана.

Надо сказать, что история аэропорта в Зайсане насчитывает 44 года: его сдали в эксплуатацию в 1979 году. И на тот момент иметь взлётно-посадочную полосу длиной 1500 м и шириной 35 м было совсем неплохо для любого районного центра, тем более такого отдалённого района, как Зайсанский. Но за прошедшие почти полвека ситуация в корне изменилась, и сегодня аэропорт с пропускной мощностью 50 человек в час требует серьёзной реконструкции.

Как рассказал комендант аэропорта Зайсана Ермек Турсынов, с момента строительства элементы и сооружения не подвергались крупным ремонтно-восстановительным работам. Иными словами, сегодня весь комплекс воздушной гавани требует полной модернизации, включая установку современного оборудования.

– Сегодня значимость аэропорта для жителей Зайсанского района трудно переоценить. На автомобильных дорогах в Зайсанском районе регулярно идёт ремонт, в зимний период их периодически закрывают для населения, поэтому иногда лишь воздушное сообщение даёт жителям возможность выехать «на большую землю». И субсидируемые рейсы в таких ситуациях становятся практически единственным способом, обеспечивающим непрерывную транспортную связь с областным центром, – пояснил Ермек Турсынов.

Неудивительно, что единственный авиарейс зайсанского аэропорта сообщением «Усть-Каменогорск – Зайсан – Усть-Каменогорск» среди местного населения пользуется большой популярностью. Так, по данным статистики, практически каждый рейс салон самолета заполняется на 85-90% от общего числа посадочных мест. За год же воздушным транспортом в Зайсанском районе перевозят, в среднем, около 12 тыс. человек.

Далеко не последнюю роль играет тот факт, что авиарейс, соединяющий Зайсан с Усть-Каменогорском, организованный по инициативе Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, субсидируется из средств областного бюджета как социально значимый.

Так, субсидируемые рейсы практически круглогодично выполняются авиакомпанией «Южное небо» на воздушных судах Ан-24 вместимостью 48 мест. Частота их зависит лишь от времени года. Например, с января по май и с сентября по декабрь в зайсанском аэропорту осуществляется три авиарейса в неделю. По вторникам и пятницам вылеты из Усть-Каменогорска в 11 часов, обратный рейс – в 12.30. По четвергам время вылета из Усть-Каменогорска в 13.20, обратно – в 14.50. А вот в летние месяцы – с июня по август – попасть в Зайсан воздушным транспортом можно уже четыре раза в неделю.

Привлекательна и стоимость билетов этого внутриобластного рейса: цена для взрослых составляет 12 тыс. тенге, детей – 6 тыс. тенге, а дети до двух лет и вовсе летают бесплатно. Кроме того, разрешена перевозка 15 кг багажа, включая ручную кладь весом до пяти кг. Кстати, билеты можно приобрести как в официальных точках продаж, так и на сайте авиакомпании.

– За время существования субсидируемые рейсы зарекомендовали себя как эффективное транспортное сообщение. Основными преимуществами являются сокращение времени в пути и низкая стоимость перелётов. Именно поэтому популярность полётов среди населения Зайсана и близлежащих районов растёт из года в год. Однако старый аэропорт уже не справляется с существующей нагрузкой: нужны самолёты большей вместимости и аэропорт с большей пропускной мощностью пассажиропотока, – считает Ермек Турсынов.

Неудивительно, что реконструкция аэропорта в Зайсане вошла в Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны». В текущем году уже начата подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ и замены существующего оборудования. В частности, запланированы работы по удлинению взлётно-посадочной полосы до 2100 метров, что позволит задействовать в обслуживании авиарейсов такие самолеты, как Fokker 50, Bombardier CRJ-100/CRJ-200, Embraer EMB 120ER и другие. Также проведут работы по строительству дополнительных мест стоянок, установке системы светосигнального оборудования. Планируется пристроить к существующему зданию аэровокзала дополнительный терминал, что увеличит его пропускную способность до ста пассажиров в час. Преобразится и здание, где сделают ремонт в соответствии с требованиями по созданию безбарьерной среды для всех категорий пассажиров, а также заменят фасад, используя современные материалы и основываясь на решениях и находках современных дизайнеров.

Работы по реконструкции зайсанского аэропорта планируется завершить до 2025 года.

Но уже сейчас, когда только намечаются планы по ремонту и модернизации аэропорта, рассматриваются и дополнительные возможности, которые открываются перед районной воздушной гаванью. Во-первых, мощности новых воздушных судов, которые смогут приземляться в Зайсане, позволят значительно удлинять время полетов, что разнообразит географию регулярных рейсов. Так, уже сейчас служба аэропорта планирует в обязательном порядке организовать полёты не только в Усть-Каменогорск, но и в Семей, а также в Астану и Алматы – наиболее популярные направления, которые всегда востребованы среди пассажиров. Вполне возможно, что эти авиарейсы будут признаны социально значимыми, и по ним будут выплачиваться субсидии для авиакомпаний, что позволит сделать стоимость билетов вполне приемлемой для будущих пассажиров.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено аэропортом Зайсана