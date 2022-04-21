Большие заботы о маленьких школах

Четыре малокомплектные школы будут построены в текущем году в районах Восточно-Казахстанской области.

На совещании под председательством акима ВКО Даниала Ахметова обсудили вопросы организации начала строительства этих школ, а также дальнейшие планы управления образования по пополнению новыми объектами.

За последние годы в Восточном Казахстане отмечают высокие темпы строительства школ и детских садов. В планах – до 2025 года построить на территории региона ещё 33 новые школы. Одна из них – научно-творческий образовательный центр «Зерде» для детей и молодёжи области, который будет работать по мировым стандартам. Его построят в Усть-Каменогорске. Уникальность проекта заключается в том, что в одном месте будут сосредоточены научные лаборатории, музейные экспозиции и творческие классы. Подобный центр науки и творчества детей и молодёжи будет построен и в Семее.

На сегодняшний день общеобразовательные школы есть практически во всех городах и районах области. Однако дефицит ученических мест всё ещё остаётся одной из актуальных проблем. В первую очередь, это связано с высокими темпами рождаемости в регионе. Поэтому предстоит немало потрудиться, чтобы обеспечить всех детей комфортными условиями для получения обязательного среднего образования.

Одно из особых направлений в этом деле – строительство малокомплектных школ в небольших населённых пунктах, где старые школы уже практически не подлежат ремонту или их просто нет, и дети учатся в приспособленных зданиях. Чтобы население не покидало село из-за отсутствия условий для учёбы детей, на территории области из года в год строятся малокомплектные школы. В текущем году их планируется построить ещё четыре. Это учреждения образования на сто ученических мест в сёлах Урунхайка, Жаланашколь и Капай батыр, а также малокомплектная школа на 50 учащихся в небольшом посёлке Жыланды Бескарагайского района, где находится один из лесхозов ГЛПР «Семей орманы».

Как пояснили представители Управления архитектуры и градостроительства ВКО, школы в сельских населённых пунктах будут построены на основе Off-take Contract. Это вид коммерческого договора, который регламентирует сделки купли-продажи ещё не произведённого товара или сырья.

Первый этап строительства малокомплектных школ стартует буквально через несколько недель. По поручению Даниала Ахметова, ещё до момента сдачи школ в эксплуатацию, будущие руководители учреждения образования вместе со строителями должны ознакомиться с проектами, чтобы проверить их соответствие современным стандартам образования. Важно, чтобы для учащихся и педагогов были созданы комфортные условия для эффективной организации учебно-воспитательного процесса.

В новые школы потребуется и новый штат педагогов. Это уже забота Управления образования ВКО. На сегодняшний день педагогов принимают на конкурсной основе. И это неслучайно. В последние годы статус педагога поднят на самый высокий уровень, его работа по достоинству оценивается. Особенно, труд сельских учителей. Для специалистов выдают подъёмные, льготные кредиты на приобретение жилья, а также выплачивается 25% от уровня заработной платы.

– Мы должны уже сейчас думать о будущем, – отметил Глава региона. – Поэтому необходимо записать протокольное поручение акимам районов, чтобы они вовремя подавали заявки на строительство новых школ в соответствии с реальными потребностями населения в сёлах и посёлках. Делать это надо сейчас, чтобы потом не возникало дополнительных вопросов. Строить эти школы будем на основе государственно-частного партнерства или Off-take Contract.

Обсуждая вопросы строительства малокомплектных школ, участники совещания подняли тему подготовки кадров государственных служащих курирующего управления и отделов строительства на местах.

К сожалению, тенденция такова, что заместителями становятся буквально сразу после студенческой скамьи, владея лишь теоретическими знаниями.

– Вчерашние студенты не знают даже самых простых практических навыков работы на строительстве, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Они не знают, как составляется смета, как организуется работа строителей на отдельных участках. Не владея этими тонкостями, разве могут они контролировать качество работы? Доходит до элементарного: не имеют представления о расходе краски, сколько требуется цемента для бетона, в чём разница между каркасно-панельным и крупнопанельным домостроением.

Чтобы устранить эти пробелы в знаниях и предоставить молодёжи из числа государственных служащих практический опыт строительства, Даниал Ахметов поручил в июне текущего года направить работать «в поле» заместителей руководителей управлений градостроительства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог. На этот срок молодые люди станут мастерами участков на возводящихся объектах и ремонтируемых дорогах области. По мнению главы региона, эта практика не только даст необходимую производственную базу для молодых специалистов, но и в дальнейшем позволит усилить контроль деятельности подрядных организаций, поскольку их работу государственные служащие будут знать изнутри.

Екатерина Гуляева