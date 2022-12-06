Приоритеты

Большие возможности малого бизнеса

06.12.2022
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Коллаж Анны Ерёминой

В Восточном Казахстане количество действующих ИП за минувший год выросло на 70,1 процента. В целом по республике этот показатель возрос почти на 26 процентов.

По данным Департамента статистики по Восточно-Казахстанской области, на
1 сентября текущего года в регионе насчитывалось 57388 действующих субъектов малого и среднего бизнеса. При этом доля действующих предприятий малого и среднего бизнеса в общем количестве юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, составила в ВКО 87,5%.

Существенный рост пришёлся на количество индивидуальных предпринимателей. Он составил в текущем году рекордные 70,1%. Для сравнения, рост количества малых предприятий в области составил 15,4%, крестьянских хозяйств – 14,3%, а средних – 0,2%.

– Индивидуальные предприниматели специализируются по самым разным направлениям предпринимательской деятельности. Это сфера услуг, торговля, производственная деятельность и сельское хозяйство. Пожалуй, не найти сегодня на востоке Казахстана нишу рынка, в которой не было бы представлено индивидуальных предпринимателей, – отметила пресс-секретарь Палаты предпринимателей ВКО Христина Дорошенко.

Действительно, сегодня индивидуальные предприниматели ВКО заняты в оказании консалтинговых, медицинских, педагогических и ряда других видов услуг, в производстве медицинского оборудования, автоматизации производственных процессов, производстве мебели, изделий из металла, дерева, пластика, в швейном деле и рукоделии, строительстве и сельском хозяйстве. И это далеко не весь перечень направлений, где микробизнес нашёл свою нишу для продвижения товаров и услуг.

Рост количества ИП в регионе тоже достаточно просто объясняется. По всей видимости, дело в постковидном периоде, когда после отмены всех ограничительных мер восточноказахстанцы, желающие открыть собственное дело, смогли осуществить свою мечту.

– Немаловажную роль играют и меры государственной поддержки малого бизнеса. Например, это присвоение малых грантов среди начинающих индивидуальных предпринимателей, где лучшие проекты получили поддержку в сумме 200 МПР. Согласитесь, неплохая сумма для того, кто делает первые шаги на рынке? Тем более что их не нужно будет возвращать, – отметила Христина Дорошенко.

Именно такой грант в 2021 году получила по программе «Бастау бизнес» индивидуальный предприниматель из Курчумского района Жанар Кайсарханова. Получив более 500 тыс. тенге в качестве государственного гранта, начинающая предпринимательница закупила всё необходимое оборудование для изготовления мучных изделий.

Сейчас Жанар выпускает баурсаки разных видов – от самых больших туйе-баурсаков до усак-баурсаков, а также кексы, рулеты, самсу, пирожные, беляши и пирожки.

– Вставать приходится рано утром, – признаётся она. – Замешиваю тесто, выпекаю изделия, на которые поступил заказ. Кроме того, обязательно делаю несколько партий для реализации в магазинах. Спрос на мою продукцию всегда хороший. Я благодарна государству за оказанную поддержку.

Немалая доля индивидуальных предпринимателей приходится на сферу сельского хозяйства. И здесь меры господдержки заметно шире, чем в других отраслях, тем более в торговле или услугах. Субсидии от государства можно получить за развитие племенного скота, за сдачу мяса и молока, за переработку продуктов питания, за вклад в зелёную экономику и энергетику, за расширение площадей орошаемых земель и многое другое.

Как признался один из предпринимателей, взяв кредит на развитие хозяйства мясного направления, он только за счёт государственных субсидий сумел закрыть его практически на 50 процентов. И это только на первоначальном этапе.

Огромное поле для деятельности в сфере микробизнеса дала и пандемия. В условиях ограничительных мер потребители научились ценить своё время и пользоваться различными онлайн-сервисами и интернет-магазинами. И после отмены карантина картина ничуть не изменилась. Сегодня через социальные сети и бизнес-аккаунты можно заказать любые товары и услуги: запчасти для машины и фурнитуру для шитья, мебель и игрушки ручной работы, консалтинговые услуги и консультацию эксперта в конкретной отрасли.

Кстати, именно возможности интернет-ресурсов во многом дали толчок для развития микробизнеса в сельской местности. Судите сами, мог ли раньше обычный ремесленник из района Самар, например, предложить свои изделия жителям Астаны или Атырау? А сегодня эти условности стёрты, их практически нет. Открыв бизнес-аккаунт, можно получить заказ из любого города Казахстана.

Екатерина Гуляева

Коллаж Анны Ерёминой

06.12.2022
783

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