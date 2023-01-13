Большие планы в коротком метре

Сразу два короткометражных фильма молодого режиссёра родом из Усть-Каменогорска Алишера Мишелёва получили признание на международных фестивалях.

О кинотворчестве Алишера мы неоднократно писали и ранее, начиная с 2017 года. Именно тогда, являясь одновременно режиссёром, оператором, сценаристом и продюсером, он выпустил свою первую работу – комедию «Наша Усть-Камаша».

С тех пор прошло пять лет. За это время талантливый и амбициозный устькаменогорец успел отснять «Контракт», «Ақторғын», «Not a Hero» («Не герой»), «Mine» («Мой») и «The Living Legends: Zheztyrnaq» («Живые легенды: Жезтырнак»). Речь сегодня пойдёт о последних трёх.

МОЛЧАЛИВЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

Недавно стало известно, что «Mine» был отмечен номинацией Best Mystery Short («Лучший мистический короткометражный фильм») на Лос-Анджелесском фестивале короткометражного кино Los Angeles Independent Shorts Awards.

В первом отборочном этапе фестиваля участвовало множество фильмов авторов со всего мира. Однако путёвку во второй этап получили не все. В числе прошедших отбор была работа и Алишера Мишелёва, который оказался единственным представителем Казахстана на этом кинофестивале. Все остальные участники, отмеченные жюри, были из США, Канады, Южной Кореи и других стран.

Организаторы уже отправили нашему земляку соответствующий сертификат, и теперь совсем скоро молодой режиссёр возьмёт в руки заветную статуэтку.

Надо сказать, на этом фестиваль не завершается. В сентябре этого года состоится финал, в рамках которого пройдёт показ отобранных короткометражек в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса.

Как отметил Алишер, пусть «Mine» и признали лучшим мистическим фильмом, сам он относит его к жанрам драма и триллер. Здесь вы не увидите спецэффектов, большого количества актёров и меняющихся локаций, зато проникнитесь сюжетом и неожиданной развязкой. Кстати, в фильме нет даже диалогов, но они и не нужны, всё понятно без слов.

– В эмоциональном плане этот фильм мне довольно близок. Дело в том, что в то время я переживал депрессию после разрыва отношений. Настроение, конечно, было совсем нерабочее. Тем не менее решил, что мне нужно отвлечься, и приступил к созданию нового фильма для участия в одном казахстанском фестивале, – говорит Алишер Мишелёв. – Согласно условиям, работу нужно было отснять за два дня, а хронометраж не должен был превышать пяти минут. Сразу понял, что хочу снять короткометражку, в основе которой будет тема любви. Доработать сюжет помогли веб-комиксы, которыми я вдохновился.

К сожалению или всё же к счастью, эта драма не удостоилась какого-либо внимания на казахстанском фестивале. Само собой, такой исход расстроил автора, ведь сил на проект было потрачено немало. После этого он решил попытать удачу в зарубежных фестивалях и в результате получил достойную оценку от жюри Los Angeles Independent Shorts Awards.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ОЖИВУТ

В прошлом году Алишер снял ещё один короткометражный фильм «Живые легенды: Жезтырнак» в новом для себя жанре ужасы. По словам автора, этот проект был создан под впечатлением от сериала «Любовь. Смерть. Роботы» и компьютерной игры The Dark Pictures Anthology.

– Это попытка создать свою вселенную с героями казахского фольклора, точнее, с антигероями. Мы попытались создать короткометражный сериал, где каждый эпизод был бы посвящён одному злодею. В планах было отснять пять серий для первого сезона, поэтому у фильма двойное название «Живые легенды: Жезтырнак». Второй эпизод будет называться «Живые легенды: Пери», третий – «Живые легенды: Жалмауыз кемпир» и так далее, – поделился Алишер Мишелёв. – Для первого сезона среди огромного множества казахских мифологических существ мы отобрали тех, кто чаще всего встречается в казахских народных сказках и легендах.

Режиссёр признался, что планы были грандиозные и сценарий на каждую серию первого сезона был готов. Но отсняв пилотный эпизод, команда поняла, несмотря на то, что серии короткие, они тоже требуют много затрат. Поэтому истории о других антигероях пока остались только на бумаге.

– В первую очередь на эту работу меня вдохновила одна из моих коллег – гримёр. С ней мы работали во время съёмок фильма «Не герой». Она занимается косплеем. Один из её образов меня так сильно впечатлил, что я решил снять фильм об этом персонаже. Это был образ хранительницы леса. По моей задумке эта девушка и должна была исполнить главную роль. Всё уже было готово для съёмки, включая сценарий, однако, к сожалению, по состоянию здоровья она ушла из проекта, и её образ соответственно воссоздать не получилось. Пришла мысль сместить фокус на казахскую мифологию. Знакомые рассказали мне о Жезтырнак, – объясняет он.

Вся съёмочная команда заинтересовалась этим персонажем и начала глубоко изучать тему, читая сказки, легенды и статьи. Во многом ребятам помог сборник казахских сказок Мухтара Ауэзова. В итоге гримёру и художнику по костюмам удалось довольно точно воссоздать образ Жезтырнак, основываясь на описаниях из литературы и изображениях, которые встречаются в книгах и Интернете.

– Жезтырнак – это мифический образ. Это красивая девушка с очень длинными ногтями. Жезтырнак могла быть хитрой, коварной. С одной стороны она хорошо относилась к батырам. Могла любить и влюблять. Однако чаще всего она была настроена враждебно. С помощью своих ногтей убивала героев и пила их кровь, – рассказывает доктор педагогических наук, профессор, автор книг Гультас Курманбай.

Съёмки проходили в конце сентября и длились два дня с раннего утра до поздней ночи. Члены команды говорят, что те дни выдались солнечными, и это было плохо, ведь для horror-фильма нужна гнетущая атмосфера. Спасла ситуацию дым-машина, которая добавила мистического тумана.

– Я думала, мы будем снимать всё в студии, где есть зелёный фон. А на деле приехали в лес. Вокруг было много клопов, жуков и комаров. Было страшновато и в то же время весело, – говорит юная актриса Юфэй Ду.

Изначально проводить съёмки планировалось в Боровом, недалеко от Астаны. Однако позже нашлось другое довольно живописное место в пяти километрах от столицы.

– Локация мне понравилась. В целом съёмочный процесс проходил насыщенно и был полон запоминающихся моментов. Отдельного упоминания требует грим. Отличительным знаком Жезтырнак являются её длинные ногти. Мастер потратил шесть часов, чтобы сделать мне такие же, – призналась исполнительница главной роли Жанель Абиева.

Первый закрытый показ короткометражки про Жезтырнак для фокус-группы уже прошёл в Астане. Зрители высказали своё мнение.

– Окончательный вариант фильма уже готов. Мы максимально быстро среагировали на отзывы. Убрали затяжные кадры, переработали цветокоррекцию, добавили титры на английском языке. Также хочу отметить, что это моя первая работа, где были задействованы авторские арты – рисунки с изображением Жезтырнак, созданные нашим художником Рузилёй Гарифуллиной специально для фильма. Их зритель увидит в конце заключительных титров. Один из них является официальным бокс-артом – обложкой для фильма, – подчеркнул Алишер.

Скоро «Живые легенды: Жезтырнак» появится в сети.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ?

На днях Алишеру Мишелёву пришло электронное письмо от организаторов Dubai Independent Film Festival. Известия были хорошими. Короткометражный боевик «Не герой» прошёл в полуфинал кинофестиваля в Дубае. Напомним, летом мы писали о том, что молодой режиссёр направил эту работу на участие в Фестивале независимого кино в Торонто. В Канаде фильм остался незамеченным, зато был оценён профессиональным жюри в Объединённых Арабских Эмиратах.

Сюжет короткометражки рассказывает зрителям о девушке с обострённым чувством справедливости, которая работает в полиции. Она отлично выполняет свои служебные обязанности, но однажды ей приходится вести дело, связанное с коррупцией. Обнаружив необходимые доказательства, полицейский добирается до правды, но её увольняют. В результате героиня решает бороться со злом самостоятельно.

Гульжан Естаева