Большие планы на будущее

В конце прошлого года в одном из материалов газеты подробно рассказывалось, каких результатов в социально-экономическом развитии удалось достичь району Алтай в 2020 году. О том, что предстоит сделать в 2021 году, в ходе отчётной встречи перед населением сообщил аким района Каликан Байгонусов.

В отчётной встрече в онлайн-режиме принял участие аким Восточно-Казахстанской области

Даниал Ахметов. Один из актуальных вопросов, волнующих население, – подключение частного сектора Алтая к центральному отоплению. По словам Каликана Байгонусова, в 2020 году удалось подключить 50 абонентов, среди них – шестеро из социально уязвимых слоёв населения, за счёт спонсоров.

– Дальнейшее подключение абонентов возможно, – сказал аким района, – но для этого необходимо получить технические условия на подключение. Также в перспективе – подключение к центральному отоплению всего частного сектора Серебрянска.

Так, в прошлом году в Серебрянске за счёт средств республиканского бюджета завершили реконструкцию городской котельной с заменой котлоагрегата. В посёлке Новая Бухтарма идёт реконструкция первой очереди сетей теплоснабжения протяжённостью 8,4 километра, а также строятся две насосные станции.

Чтобы обеспечить местное население качественной питьевой водой, за счёт средств республиканского бюджета продолжается реализация двух больших проектов по реконструкции сетей водоснабжения Алтая (центральная и западная части города), общей протяжённостью 185 километров. Это позволит обновить 70 процентов городских водопроводных сетей. В селе Феклистовка Северного сельского округа построены водопроводные сети протяжённостью семь километров. В сёлах Крестовка, Богатырёво, Северное, Ново-Крестьянка установлены блочно-модульные станции для очистки воды.

В этом году продолжится реализация новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики с созданием новых рабочих мест. В том числе – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Серебрянске, электрических сетей в селе Малеевск, а также благоустройство центрального парка в Алтае и сквера в Серебрянске.

Здание бывшего Серебрянского завода неорганических производств будет передано в коммунальную собственность. В нём расположатся Дом культуры, залы для спортивных секций и оказания некоторых социальных услуг.

В районе Алтай активно ведётся строительство индивидуальных жилых домов, в 2021 году работа в этом направлении продолжится. В планах – построить 35 индивидуальных жилых домов, в том числе в Алтае – 15, Серебрянске – 10, посёлке Новая Бухтарма – 10.

В районе успешно функционирует инсультный центр, оснащённый современным медицинским оборудованием. В прошлом году в работу запустили ангиографический блок. Теперь получать высококвалифицированную помощь жители могут не выезжая за пределы района. Уже проведено восемь операций по стентированию и аортокоронарному шунтированию. Дальнейшие планы по преобразованию системы здравоохранения не менее масштабные.

Как отметил Даниал Ахметов, несмотря на пандемию, в регионе продолжается работа по модернизации системы здравоохранения.

– В текущем году продолжим реализацию системы непрерывного образования для медицинских работников, – сказал глава региона. – В рамках Комплексного плана развития службы родовспоможения и детства в трёх сельских медицинских организациях службы родовспоможения переходят на I уровень, девять районных и две межрайонных больницы – на II уровень, что позволит принимать более сложные роды и выхаживать детей с весом от 1500 граммов.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Район Алтай