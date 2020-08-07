Большие перемены в малом городе

Рабочая поездка

В городе Серебрянске района Алтай появится новый Дом культуры. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в моногород.Большие перемены в малом городе

Для жителей Серебрянска решение об открытии нового просторного Дома культуры стало приятной новостью, ведь прежний давно перестал соответствовать критериям – в здании даже не хватает места для проведения культурно-массовых мероприятий. Как стало известно, новый Дом культуры расположится в административном здании Серебрянского завода неорганических производств (СЗНП). Стоит отметить, что здесь сохранились инженерные и инфраструктурные сети, требуется лишь реконструкция.

– На площади более четырёх тысяч квадратных метров разместятся детские и спортивные кружки, музыкальная школа и различные секции, – сказал Даниал Ахметов. – Будет построен актовый зал на 300 посадочных мест. Для моногорода это важно!

Добавим, что деятельность самого завода находится на личном контроле главы региона. К работе приступили новые инвесторы. Что касается выплаты бывшим инвестором долговых обязательств по заработной плате, то этим вопросом занимаются государственная инспекция труда и судебные органы. Сейчас предприятие ориентировано на выпуск медицинских масок, на нём трудятся 34 сотрудника. В планах – заключить договоры с крупными компаниями области по расширению спектра оказываемых услуг.Большие перемены в малом городе

Отметим, что из областного бюджета на благоустройство города последние два года выделялось по 300 миллионов тенге. Средства пошли на обустройство скверов, площадок для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов и дополнительных парковок, установку новых детских и спортивных площадок, а также ремонт улиц, дворов и жилого фонда.

– С каждым годом город преображается, – поделилась впечатлениями жительница Серебрянска Алла Зиновьева. – Благоустраиваются тротуары, появляются скверы, во дворах обустраиваются детские площадки. Ничуть не пожалела, что вернулась сюда из районного центра.

Глава региона поручил акимату моногорода переговорить с владельцами пустующих домов, чтобы выкупить их в государственную собственность и привести в надлежащее состояние. Так, в одном из многоэтажных домов города будет проведён ремонт, три многодетные и 17 малообеспеченных семей получат квартиры.Большие перемены в малом городе

– Владелец одного из пустующих домов уже согласился продать его, – сообщил аким Серебрянска Сергей Гордиенко, – сейчас оформляются документы. После того как выкупим здание, отремонтируем его. Это будет жилой многоквартирный дом, предназначенный для молодых специалистов и людей из социально уязвимых категорий граждан.

Хорошие новости есть и для жителей частного сектора. Уже этой осенью их дома будут подключены к теплоцентрали – в моногороде появится новая насосная перекачивающая станция. Ремонтные работы по этому проекту уже вышли на финишную прямую. Аким области обозначил срок сдачи объекта – октябрь этого года.

Также Даниал Ахметов посетил городскую больницу Серебрянска, в которой заканчивается ремонт кровли. Напомним, в конце июля во время урагана с трёхэтажного здания медучреждения сорвало крышу. В результате повредились не только листы, но и стропила, отсутствовал горизонтальный брус и имелись просадки, что представляло опасность обрушения. Для восстановления кровли здания привлечена местная строительная организация, на эти цели выделено 20 миллионов тенге. Сейчас ремонт находится на стадии завершения.

Кроме того, в ближайшее время в больницу доставят мониторы, инфузоматы и другое необходимое оборудование для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пациентам.

Александра Исаева

Район Алтай

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