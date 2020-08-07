Большие перемены в малом городе

В городе Серебрянске района Алтай появится новый Дом культуры. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в моногород.

Для жителей Серебрянска решение об открытии нового просторного Дома культуры стало приятной новостью, ведь прежний давно перестал соответствовать критериям – в здании даже не хватает места для проведения культурно-массовых мероприятий. Как стало известно, новый Дом культуры расположится в административном здании Серебрянского завода неорганических производств (СЗНП). Стоит отметить, что здесь сохранились инженерные и инфраструктурные сети, требуется лишь реконструкция.

– На площади более четырёх тысяч квадратных метров разместятся детские и спортивные кружки, музыкальная школа и различные секции, – сказал Даниал Ахметов. – Будет построен актовый зал на 300 посадочных мест. Для моногорода это важно!

Добавим, что деятельность самого завода находится на личном контроле главы региона. К работе приступили новые инвесторы. Что касается выплаты бывшим инвестором долговых обязательств по заработной плате, то этим вопросом занимаются государственная инспекция труда и судебные органы. Сейчас предприятие ориентировано на выпуск медицинских масок, на нём трудятся 34 сотрудника. В планах – заключить договоры с крупными компаниями области по расширению спектра оказываемых услуг.

Отметим, что из областного бюджета на благоустройство города последние два года выделялось по 300 миллионов тенге. Средства пошли на обустройство скверов, площадок для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов и дополнительных парковок, установку новых детских и спортивных площадок, а также ремонт улиц, дворов и жилого фонда.

– С каждым годом город преображается, – поделилась впечатлениями жительница Серебрянска Алла Зиновьева. – Благоустраиваются тротуары, появляются скверы, во дворах обустраиваются детские площадки. Ничуть не пожалела, что вернулась сюда из районного центра.

Глава региона поручил акимату моногорода переговорить с владельцами пустующих домов, чтобы выкупить их в государственную собственность и привести в надлежащее состояние. Так, в одном из многоэтажных домов города будет проведён ремонт, три многодетные и 17 малообеспеченных семей получат квартиры.

– Владелец одного из пустующих домов уже согласился продать его, – сообщил аким Серебрянска Сергей Гордиенко, – сейчас оформляются документы. После того как выкупим здание, отремонтируем его. Это будет жилой многоквартирный дом, предназначенный для молодых специалистов и людей из социально уязвимых категорий граждан.

Хорошие новости есть и для жителей частного сектора. Уже этой осенью их дома будут подключены к теплоцентрали – в моногороде появится новая насосная перекачивающая станция. Ремонтные работы по этому проекту уже вышли на финишную прямую. Аким области обозначил срок сдачи объекта – октябрь этого года.

Также Даниал Ахметов посетил городскую больницу Серебрянска, в которой заканчивается ремонт кровли. Напомним, в конце июля во время урагана с трёхэтажного здания медучреждения сорвало крышу. В результате повредились не только листы, но и стропила, отсутствовал горизонтальный брус и имелись просадки, что представляло опасность обрушения. Для восстановления кровли здания привлечена местная строительная организация, на эти цели выделено 20 миллионов тенге. Сейчас ремонт находится на стадии завершения.

Кроме того, в ближайшее время в больницу доставят мониторы, инфузоматы и другое необходимое оборудование для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пациентам.

Александра Исаева

Район Алтай