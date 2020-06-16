Больше возможностей

В Глубоковском районе обсудили перспективы развития предпринимательства.

В поселке Глубокое прошло выездное заседание рабочей группы Общественного совета ВКО по вопросам развития малого бизнеса.

В нём приняли участие руководитель РЭГ по вопросам развития малого бизнеса Елена Березинская-Абилова, фонда развития предпринимательства «Даму» по ВКО Айнур Шакенова, а также представители общественного объединения «Ұлағат» и областного института анализа и прогнозирования.

Рассмотрены перспективы развития предпринимательства в районе, инструменты его поддержки. Разъяснены приоритеты программы «Дорожная карта бизнеса – 2025».

Отдельно обсудили тему ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете служб пробации. После совещания участники ознакомились с работой местных предпринимателей и ответилина их вопросы.

-Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, способствовать эффективному повышению экономики, её эффективности, решению проблем занятости, – отметил заместитель акима района Сергей Кимасов. – Поэтому государство предоставляет массу возможностей для развития малого сектора бизнеса.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район