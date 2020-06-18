Больше средств – больше проектов

В этом году бюджет Восточно-Казахстанской области увеличился на 1 миллиард тенге за счет дополнительных поступлений.

На очередном заседании сессии областного маслихата депутаты рассмотрели вопрос об изменении бюджета региона.

Как пояснила руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улакова, увеличение бюджета произошло за счет дополнительных поступлений индивидуального подоходного и социального налогов – на 2 377,6 млн тенге, а также за счет уменьшения на 1 359,6 млн тенге возврата кредитов, выданных семь лет назад в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020».

– Дополнительные поступления в областной бюджет и сложившуюся экономию направят на выполнение обязательств местных исполнительных органов и реализацию государственных программ, – отметила Сауле Улакова.

По ее информации, в этом году будет произведен возврат кредитов, полученных в 2013 году на развитие предпринимательства в рамках «Дорожной карты занятости» в размере 4 358,4 млн тенге. На 1 июня возвращено 200 млн тенге. Оставшаяся сумма будет погашена за счет местных бюджетов в рамках солидарной ответственности.

По программе «Ауыл – ел бесігі» в опорных селах реализуются проекты за счет трансферта из республики. Областным бюджетом преду-

смотрено софинансирование в сумме 439,8 млн тенге. Это ремонт социальных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог.

Так, дополнительно будет выделено 44,8 млн тенге на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях: Курчумской, Катон-Карагайской, Абайской центральных районных больницах, а также в Маркакольской сельской больнице.

– На проведение капитального ремонта в 11 школах: села Калбатау и поселка Ауэзов Жарминского района – 48,6 млн тенге, сёл Улкен Нарын и Катон-Карагай – 30,8 млн тенге, Курчума и Калжыра – 22,1 млн тенге, – сообщила Сауле Улакова, – села Тугыл Тарбагатайского района – 26,2 млн тенге, Алтыншокы и Шолпан Урджарского района – 33,2 млн тенге.

Капитальный ремонт предстоит выполнить в домах культуры сёл Маркаколь, Улкен Нарын, Акжар и Тугыл. На это дополнительно выделяется 34,8 млн тенге. Порядка 42,6 млн тенге направят на строительство плавательного бассейна и спортивного модуля в Урджарском районе.

Значительную финансовую поддержку окажут развитию инфраструктуры региона. На проведение среднего ремонта дорог дополнительно выделят 156,7 млн тенге в Курчумский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский, Урджарский, Зайсанский, Жарминский, Бородулихинский, Кокпектинский районы.

Софинансирование также предусмотрено в реализации инвестиционных проектов, финансируемых из республиканского бюджета.

– На завершение реконструкции водопровода в селе Карауыл Абайского района предусмотрено 108,3 млн тенге, – проинформировала Сауле Улакова. – На строительство 15 объектов жилищного фонда, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, и обеспечение их инженерно-коммуникационной инфраструктурой – 499,5 млн тенге.

Кроме того, по словам руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования, дополнительные средства направят на 25-процентное увеличение выплаты стипендий студентам, обучающимся по грантам акима области, обеспечение специализированным питанием детей с заболеваниями, связанными с нарушением пищеварения. Также на выплату заработной платы за сверхурочную работу в период чрезвычайного положения сотрудникам Центров оказания специальных социальных услуг.

В регионе продолжится поддержка социально уязвимых слоев населения. В рамках программы «Бақытты отбасы» на предоставление жилищных сертификатов многодетным и малообеспеченным семьям Усть-Каменогорска и Тарбагатайского района дополнительно предусмотрено 38 млн тенге. Также для обеспечения представителей этой категории жильем в Бескарагайском и Жарминском районах будут приобретены дома и квартиры на общую сумму 459,7 млн тенге.

Часть инвестиций в размере 25,6 млн тенге поступит на обеспечение безопасности в курортной зоне Алаколя: на эти деньги приобретут четыре транспортных средства и радиостанции к ним, а также планшеты и термопринтеры.

Порядка 265 млн тенге будет направлено на охрану природных ресурсов. Планируется приобретение семи тракторов и такого же количества лесопатрульных комплексов (193,9 млн тенге) и увеличение штатной численности Курчумского лесного хозяйства (71 млн тенге).

Для обеспечения бесперебойной работы переправы через Бухтарминское водохранилище бюджет области выделит 75 млн тенге на приобретение трех припаромников.

Бахыт Сарсембаева