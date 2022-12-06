Больше молока и мяса

В Восточном Казахстане активно поддерживают инициативных и трудолюбивых людей, которые не боятся трудностей.

Развитие животноводства сегодня – одно из главных направлений в сельскохозяйственной отрасли региона. Большое значение в обеспечении его продовольственной безопасности имеет разведение крупного рогатого скота. Бытует непреложная истина: будут коровы – будет молоко и мясо.

Благодаря государственной поддержке крестьянское хозяйство «Сарыбас» из Жарминского района в этом году увеличило поголовье крупного рогатого скота.

Глава хозяйства Асылбек Зидахан отмечает, что в последнее время люди стремятся приобретать натуральные, экологически чистые продукты.

В хозяйстве содержатся более тысячи бурёнок симментальской породы. Чистый воздух, просторные пастбища и хороший уход позволяют жарминским фермерам получать от животных качественное молоко. Хорошие надои дают возможность реализовывать продукцию в крупнейшую в регионе молокоперерабатывающую компанию «Эмиль».

В повышении производительности животноводческого комплекса помогла государственная поддержка предпринимательской инициативы в виде льготного кредита. Недавно КХ «Сарыбас» получило кредит в размере 70 млн тенге в рамках государственной программы «Экономика простых вещей», суть которой заключается в поддержке субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе.

Благодаря полученным кредитным средствам фермер приобрёл 115 голов племенного скота молочного направления.

– На быках-производителях никогда нельзя экономить, – уверен хозяин. – Не зря говорят, что бык – это половина стада. Завтра он даст ферме высококачественный приплод тёлок и бычков, а хозяйству обеспечит потенциал для дальнейшего роста.

Ближайшие планы у Асылбека Зидахана серьёзные – перенаправить хозяйство исключительно в молочное направление, с увеличением поголовья скота и дальнейшим развитием. Главное – у него есть огромное желание работать в сельском хозяйстве.

– Занятие животноводством для меня – не только любимое, но и главное дело всей жизни. Буду стремиться делать всё для того, чтобы оно процветало, – уверенно говорит он.

Развивая производство, сельский предприниматель не забывает о своей социальной миссии. Ежегодно он оказывает материальную помощь малообеспеченным и многодетным семьям, проживающим в посёлке Ауэзов. Кроме того, обеспечивает молочными и мясными продуктами местную школу, детский сад «Акку» и столовую ТОО «Сас Казахстан».

Жарминские фермеры сообща помогают местным властям решать множество социальных вопросов. Ремонтировать и благоустраивать учреждения культуры и спорта, содержать в порядке сельские территории, восстанавливать дороги. Летом помогают в заготовке сена и соломы тем односельчанам, кто держит своё хозяйство, зимой предоставляют технику для чистки дорог от снега.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район