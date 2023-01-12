Больше квот

В этом году в Казахстане увеличили квоту приёма кандасов и переселенцев. На Восточно-Казахстанскую область выделено 239 квот для кандасов и 305 – для переселенцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК. Так, в этом году региональная квота приёма кандасов и переселенцев установлена в количестве 8 652 человека. К слову, это на 566 человек больше, чем в 2022 году.

Напомним, люди, которые включены в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев, получат субсидии. Каждому члену семьи будет предоставляться единовременная выплата на переезд по 70 месячных расчётных показателей. Для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев, предусмотрены выплаты от 15 до 30 МРП на семью.

Добавим, в прошлом году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов

19 178 этнических казахов.

Татьяна Кравченко