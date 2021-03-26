Больше 50 фактов нарушений ограничительных мер выявлено в ВКО

В Восточном Казахстане мониторинговые группы продолжают выявлять нарушения карантинных и ограничительных мер.

В Усть-Каменогорске 25 марта в ходе рейдов было охвачено 332 объекта предпринимательской деятельности. Мониторинговые группы зарегистрировали 20 фактов нарушений ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 87 510 тенге.

В Семее за прошлые сутки проведены проверки на 354 объектах предпринимательской деятельности, в том числе 302 объекта, входящих в «тепловую карту». В ходе рейдов было выявлено 23 факта нарушения масочного режима в торговых домах, на рынках, а также проведение массового мероприятия. Составлено семь протоколов на сумму 306 285 тенге, взыскано три штрафа на сумму 131 265 тенге.

Три факта нарушения масочного режима зарегистрировали вчера в Риддере, где мониторинговые группы посетили 77 объектов.

В районе Алтай 25 марта рейдовыми мероприятиями было охвачено 140 объектов, выявлено шесть нарушений.

В Бескарагайском районе мониторинговая группа за минувшие сутки проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер 25 объектов, в том числе 23 объекта, входящих в «тепловую карту».

Было выявлено четыре факта нарушения масочного режима.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции жителей Восточного Казахстана просят соблюдать все необходимые меры, а именно социальную дистанцию, масочный режим, а также обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.