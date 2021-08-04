Больше 400 объектов проверили в ВКО на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

В Восточном Казахстане мобильные группы продолжают мониторить на предмет соблюдения установленных ограничений.

3 августа в Усть-Каменогорске в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 11 объектов, где выявлено 6 нарушений ограничительных мер.

В Семее мониторинговые группы посетили 102 объекта. Всего было зарегистрировано 6 нарушений масочного режима и взыскано 5 штрафов на сумму более 1 млн тенге. Штраф заплатили три ИП и два физических лица.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 36 объектов. В Курчатове проведены проверки на 23 объектах. В районе Алтай было промониторено 139 объектов. В Бескарагайском районе мониторинговая группа района провела 6 проверок на 21 объекте. В Глубоковском районе проведено 18 рейдов на 59 объектах. В Уланском районе проверили 9 объектов. В Шемонаихинском районе прошли рейды на 16 объектах. Также проверки прошли в Урджарском, Курчумском, Бородулихинском, Абайском, Аягозском районах.