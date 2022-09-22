Большая стройка

В Уланском районе в этом году станет больше новосёлов.

С каждым годом всё больше новых трудоспособных граждан привлекает активно развивающийся административный центр Уланского района – посёлок Касыма Кайсенова. В быстрорастущем пригородном населённом пункте открываются новые рабочие места, увеличивается количество детей, соответственно, повышается потребность в развитии инфраструктуры и увеличении числа образовательных объектов.

Ученических мест в посёлке действительно не хватает – единственная имеющаяся здесь средняя школа имени Райымжана Марсекова едва вмещает местных ребятишек. Снизить нагрузку позволит строящаяся школа, рассчитанная на 320 мест.

Новое образовательное учреждение оснастят современным оборудованием, чтобы создать для учащихся наиболее комфортные условия.

Совсем скоро будут сданы в эксплуатацию два новых 40-квартирных дома с современными игровыми комплексами для детей и парковочными местами во дворах. Многоэтажки начали возводить в прошлом году в рамках программы «Нұрлы жер».

Отметим, Уланский район стабильно занимает лидирующие позиции по темпам строительства. Так, в прошлом году здесь было введено в эксплуатацию свыше 8,5 тысячи квадратных метров жилья.

С тем, как ведутся строительные работы на новых объектах, ознакомился в ходе рабочей поездки в Уланский район аким области Даниал Ахметов.

– Строительство многоквартирных домов близится к завершению – подрядчики уже приступили к отделочным работам и благоустройству прилегающих территорий. Ключи от новых квартир местные жители, стоящие в очереди на получение жилья, смогут получить уже в ноябре этого года, – сообщил глава региона на своих официальных страницах в социальных сетях.

Он также добавил, что сдача новой школы в посёлке Касыма Кайсенова запланирована на декабрь, однако по вине подрядной организации работы затянулись.

– Управлению строительства и акиму района поручено держать на постоянном контроле ход работ на этом важном социальном объекте, – отметил Даниал Ахметов. – Во избежание нарушения сроков сдачи в эксплуатацию школьного здания будут привлечены дополнительные специалисты.

С учётом возведения новых объектов районному акимату, как заметил глава региона, уже сейчас необходимо рассчитать возможности местной котельной, чтобы зимой тепла хватило всем. Также необходимо подготовить проект по увеличению мощности котельной, которая будет отапливать местный Дом культуры, школу и больницу. Сейчас в этих учреждениях установлены электрические котлы.

Также завершается строительство физкультурно-спортивного комплекса в посёлке Айыртау. Работы ведутся по графику.

– Во дворе спорткомплексов будут установлены детские и спортивные площадки. Подобные спортивные объекты построят и в малых сёлах. В селе Таврическом будущий физкультурно-спортивный комплекс расположен рядом со школой и стадионом, что позволит сельчанам не только заниматься спортом, но и проводить здесь массовые спортивные мероприятия. Сейчас готовится смета на ремонт покрытия стадиона, – заверил Даниал Ахметов.

Он также отметил, что так как стадион находится на балансе школы, следить за состоянием новых спортивных сооружений и стадиона, содержать их в надлежащем виде должна будет администрация учебного заведения.

Бахыт Сарсембаева

Уланский район