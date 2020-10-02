Большая семья «Үмiт» 

Скоро казахстанцы отметят День учителя. Накануне этого праздника мы расскажем о педагоге с большой буквы. Мария Баймукановна Бейсеканова – Большая Мама, как ее называют воспитанники, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году исполняется 45 лет её трудовой педагогической деятельности.

Стоит отметить, что наша героиня более 30 лет работает на руководящих должностях. Она возглавляла детский сад-ясли № 15 «Меруерт», затем – областной детский фонд «Бөбек» и с 1998 года – директор детского дома «Үміт», что в переводе означает «надежда».

Вместе со становлением независимого Казахстана рос и процветал «Үміт». Из его стен выпустилось за это время более 1000 детей, и сейчас большинство из них трудятся на благо нашей страны. Есть и те, что сами работают в родном детском доме, помогают сотрудникам организовывать интересные мероприятия.

Детский дом под руководством Марии Баймукановны превратился в самый современный, красивый по всем меркам и показателям дом радости.

УСПЕХИ УЧЕНИКОВ

Воспитанники детского дома – лауреаты и призёры всевозможных областных, республиканских и международных конкурсов. Они объехали вместе со своими руководителями творческих групп полмира!

Главное – взрослые помогают детям преодолеть страх, обиду на своих родителей, простить и отпустить ситуацию.

– Нужно помочь найти ребятам свой путь в этой жизни, – говорит Мария Бейсеканова. – Это всё ежедневный и кропотливый труд для меня, как руководителя. А награда – лучезарные улыбки и радостные глаза.

Она знает каждого по имени, знает их непростые истории. Наша героиня говорит, что это значит засыпать и просыпаться с одной мыслью: «Как дела у моих детей? Все ли живы и здоровы?» Это огромнейшая ответственность за каждого ребёнка 24 часа в сутки. Забота сделать их быт комфортным, чтобы они никогда не стеснялись говорить, что воспитывались в детском доме «Үміт».

Сегодня благодаря неустанному труду, поддержке акимата области, областного управления образования и друзей (так называют своих спонсоров и меценатов ребята) детский дом – один из самых лучших.

КАПИТАН КОРАБЛЯ

Её ещё называют капитаном большого корабля, который держит всегда курс на успех. Это не просто слова, это стратегия всего коллектива – быть лучшими всегда и во всём, и этот импульс помогает детям не опускать голову перед трудностями.

Мария Баймукановна – почётный работник образования Республики Казахстан, отличник образования РК, соавтор первой национальной дошкольной программы «Балбөбек», член Ассамблеи народа Казахстана, председатель республиканского Совета руководителей организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, председатель Совета матерей АНК ВКО.

Она награждена юбилейной медалью «20-летие независимости Республики Казахстан», медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин», знаками почёта «Совет аксакалов ВКО», «Вклад в развитие профсоюза работников образования и науки РК», «Қазақ тілінің жанашыры», грамотами Министерства образования и науки РК, знаком героя энциклопедии «Лучшие люди», медалями «Друг детства» и «Асыл

жүрек», недавно отмечена наградой за особый вклад в развитие родного Усть-Каменогорска.

Чего стоят эти награды? Это годы неустанного труда, здоровье, нервы, потеря самых дорогих и близких её сердцу людей, это сила её духа, умение никогда, ни при каких обстоятельствах не опускать руки.

НАСТОЯЩИЕ ЗВЁЗДЫ

– С Марией Бейсекановой я познакомилась 35 лет назад, – рассказывает Ольга Живоглядова. – Мы работали воспитателями в одной старшей группе детского сада «Арман-Мечта». Я, как губка, впитывала в себя всё, что знала Мария Баймукановна. Она делилась со мной своим опытом, секретами воспитания. Для детей она была настоящим другом, к каждому могла найти свой подход, понять характер. Уже тогда коллега научила стремиться к победе, участвуя в соцсоревнованиях, наша группа всегда занимала первые места. Грамотный, профессиональный творческий педагог стала наставником для многих молодых воспитателей, хотя ей самой было всего 27 лет! Столько любви к детям я ещё ни у кого не видела. Она проводила мастер-классы для педагогов и родителей воспитанников, консультации, открытые занятия на республиканском уровне. Затем ей предлагали более высокие должности, и всегда её работа была вторым домом. Дорожит каждым хорошим сотрудником. Я стала инструктором по физкультуре, педагогом дополнительного образования по гимнастике, с 2000 года – руководителем образцовой танцевально-акробатической группы «Звезда Востока».

Этот коллектив оправдывает своё яркое название, завоевав право называться звёздным на международных конкурсах и фестивалях. Первый успех был в Санкт-Петербурге, потом Москва, Европа…

– Мария Баймукановна очень хотела, чтобы девочки прошли обучение в школе Юрия Николаева «Утренняя звезда» и добилась этого, – продолжает Ольга. – После четырёх месяцев четыре девочки вернулись с дипломами радостные и счастливые. За 20 лет образцовая вокальная студия «Үміт», хореографический ансамбль «Акку-Үміт» и танцевально-акробатическая группа «Звезда Востока» объездили весь Казахстан и полмира. Своим творчеством и яркими костюмами покорили Россию, Францию, Испанию, Турцию и другие страны.

ГОВОРЯТ ДЕТИ

Лауреат многих международных и республиканских конкурсов и фестивалей, победитель X-Faktor 5-го сезона Евгений Выблов – выпускник детского дома, сейчас работает в родном коллективе.

– Мне вспоминается снежный январь 2000 года, – говорит Евгений. – Я – девятилетний мальчишка и моя бабушка Валентина Александровна пробираемся через огромные сугробы на окраине города к детскому дому «Үміт». Нет, от меня не отказались – это была вынужденная мера для нашей семьи. В душе было тревожно, но все эти переживания оказались напрасными. Благодаря заботливым воспитателям и доброму отношению ко мне я адаптировался. Когда произошло знакомство с нашей Большой Мамой, она поинтересовалась нашими успехами и принялась раздавать конфеты. Я подумал про себя, какая хорошая тётенька, нужно с ней дружить, тогда у меня будет больше конфет. Ещё больше я запомнил добрый тёплый взгляд, который вызвал у меня чувство доверия. Даже сейчас, когда я взрослый самостоятельный человек, часто слышу от Марии Баймукановны: «Сына, как дела, всё ли хорошо?» Если говорить о ней как о руководителе – это однозначно профессионал – 100 человек коллектива и 200 воспитанников.

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО

– Когда-то, в далёком 2004 году, в нашу девичью семью, где у меня ещё две сестры – Юля и Лена, пришло горе – умерла наша мама, – говорит выпускница детдома Екатерина Мартынова. – Детский дом был единственным выходом для нас. Помним, как было сложно, как от тоски мы плакали в подушки, но воспитатели поддержали нас, и вот уже у нас свои семьи, дети, работа. Детский дом – это большая дружная семья. Когда мы с сестрёнками и подружками собираемся, то всегда вспоминаем наше детство: иногда с грустью, но чаще всего с радостью и благодарностью. Нам было интересно. Многочисленные кружки, конкурсы, поездки. Помню, как мы помогали взрослым – делали уроки с малышами, прибирали в своих комнатах, дежурили в столовой, праздники в лагере, дискотеки. А «Голубой огонёк» ждал, кажется, каждый старшеклассник, чтобы под бой курантов загадать самое заветное желание и потом веселиться. Конкурсы красоты среди девочек. Мы всей группой подбирали музыку для выхода конкурсантки, сочиняли слова-приветствия, и каждая из нас мечтала побыть хоть немного принцессой и завоевать титул.

КОЛЛЕГИ

– Любая юбилейная дата, тем более 45-летний трудовой путь, заставляет оглянуться назад, подвести итог, – говорит заместитель директора детского дома Гульжан Салыкбаева. – Мы рядом с ней более 30 лет. Весь путь её становления, все трудности и достижения прошли перед моими глазами. Она часто любит повторять: «Я дочь казахского народа и очень горжусь этим». И это не пустые слова. Её вклад в развитие государственного языка велик. В начале 90-х годов принят Закон «О языках», казахский язык получил статус государственного. По всему Казахстану начали вводить изучение казахского языка в детских садах, школах, в учреждениях, на предприятиях. Мария Баймукановна и здесь оказалась на передовой. Она в числе первых начала преподавание казахского языка ещё в должности воспитателя детского сада. Её просили делиться опытом работы, и она вела семинары, открытые занятия, мастер-классы с аудиторией более 500 человек, открыла группы с казахским языком обучения. В эти же годы начинается возрождение казахских национальных традиций и обрядов, праздников Наурыз, Курбан айт и другие. Мария Баймукановна своих сотрудников отправила в дальние аулы, чтобы по воспоминаниям старожилов восстановить по крупице истинные ритуалы проведения казахских обрядов и традиции. Много сидели в библиотеках, изучая литературу.

Мало быть образцовым руководителем, чтобы заслужить уважение и доверие сотрудников и, главное, воспитанников. Важно быть просто хорошим, добрым и мудрым человеком. Именно так отзываются о нашей героине все, кто её знает.

Ева Ким

Из личного архива М. Бейсекановой