Для людей с особыми потребностями в Восточном Казахстане определены 284 избирательных участка со специальным оборудованием. В основном они голосуют в городах Усть-Каменогорск, Риддер и Алтай.

Сергей Антропов из района Алтай после аварии оказался в инвалидном кресле. Но молодой человек не спасовал перед обстоятельствами, а нашёл себя в армрестлинге. Благодаря небывалому трудолюбию и вере в себя всего за полгода заработал сразу несколько золотых медалей на республиканском и азиатском чемпионатах. На сегодняшний день Сергей является участником чемпионата мира по армрестлингу в Венгрии, серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира в Турции. Он принял участие в выборах, проявив свою гражданскую позицию.

– Это мой долг, я воспользовался своим конституционным правом. Считаю, что каждый гражданин должен участвовать в выборах. Это большая честь и ответственность для всех казахстанцев, – говорит именитый спортсмен.

Аяужан Утеулинова