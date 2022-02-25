Болезнь не из лёгких

На сегодняшний день врачи Восточного Казахстана дают положительные прогнозы пациентам с внелёгочным туберкулёзом. Самое главное – своевременно обратиться за медицинской помощью.

Как известно, туберкулёз является хроническим инфекционным заболеванием, вызываемым микобактериями. Они поражают не только лёгкие, но и почти все органы человека.

Специалисты областного Фтизиопульмонологического центра отмечают, что внелёгочный туберкулёз развивается, как правило, без прямого контакта с больным человеком. Туберкулёзная инфекция, имеющаяся в организме каждого человека в «дремлющем» состоянии, «просыпается» при снижении защитных сил организма.

В прошлом году в регионе было выявлено порядка 55 внелёгочных форм туберкулёза. Медики утверждают, что в большинстве случаев это заболевание можно вылечить, если оно диагностировано на ранней стадии.

С внелёгочной формой туберкулёза столкнулась жительница области Мария.

Сухой кашель и осиплость голоса она поначалу списывала на неблагоприятные метеоусловия в городе, к врачам долгое время не обращалась. Однако кашель не прекращался, было ощущение, что никак не может прокашляться.

– В течение года лор-врач частной поликлиники лечил у пациентки ларинготрахеит, субатрофический ринит, гнойный отит, папилломатоз гортани. За это время женщина прошла не один курс антибактериальной и противовирусной терапии, применяли и хирургические операции, физиотерапевтическое и симптоматическое лечение. При этом состояние пациентки только ухудшалось, – рассказали в пресс-службе Фтизиоцентра.

За это время молодая женщина встала на учёт по беременности. Постоянное отсутствие аппетита и чувство усталости не покидало её. Голос не просто осип, он постепенно огрубел и, в конце концов, стал совсем пропадать.

В роддоме будущую маму отправили на флюорографию, где на снимке обнаружили затемнения, явно указывающие на патологические изменения в лёгких.

С помощью метода молекулярно-генетической диагностики Gene Xpert MTB-RIF, который проводился в областном Фтизиопульмонологическом центре, врачи подтвердили диагноз – туберкулёз гортани (верхних дыхательных путей) и фиброзно-кавернозный туберкулёз левого лёгкого в фазе обсеменения.

Спустя месяц стационарного лечения к Марии вернулся голос, дышать ей стало гораздо легче. После двух отрицательных мазков её выписали на амбулаторное лечение.

– Нераспознанный туберкулёз на ранней стадии, к сожалению, привёл к серьёзным изменениям в лёгких, – констатируют фтизиопульмонологи. – Если бы в самом начале болезни лечащий врач исключил туберкулёз, отправил на флюорографию и экспресс-диагностику, молодая женщина не подвергалась бы длительной и изнуряющей терапии.

В Центре отметили, что диагностику Gene Xpert MTB-RIF могут пройти не только жители Усть-Каменогорска, но и региона. В прошлом году к данному методу исследования прибегли более 3 700 раз.

Он позволяет в течение двух часов определить с высокой точностью не только лёгочный, но и многие виды внелёгочного туберкулёза, а также чувствительность к рифампицину.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой