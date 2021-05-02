«Болашақ»: золотая страница истории…

В Восточно-Казахстанской области прошла встреча выпускника международной программы «Болашақ» Жигера Байдильдина с молодёжью и волонтёрами.

Напомним, международная образовательная программа «Болашақ» была учреждена Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым 5 ноября 1993 года. Уже тогда, на заре независимости, Елбасы понимал, что для проведения реформ республике нужны высококвалифицированные кадры. Казахстан стал первой страной постсоветского пространства, где талантливой молодёжи была дана возможность получать качественное образование за рубежом.

С первых дней на программу возлагалась ответственная миссия – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. «Болашақ» включает в себя как получение научной степени высших учебных заведений, так и научные и производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира.

Уже в 1994 году по программе в зарубежные вузы отправились казахстанские студенты. Первых стипендиатов напутствовал сам Нурсултан Назарбаев. Спустя 20 лет на юбилее программы «Болашақ» Елбасы отметит, что она стала одной из «золотых страниц» суверенной Республики Казахстан.

– Двадцать лет назад, в трудную эпоху первых лет независимости, не каждому было дано увидеть наше достойное будущее. Я отправил первых стипендиатов для того, чтобы они получили новые знания и смогли вести нашу страну вперёд. Экономика находилась в состоянии коллапса, остановились практически все крупные производства. Инфляция зашкаливала, росла безработица. Страна погрузилась в «дикий капитализм». Тогда мы только начинали переход к рыночным отношениям. Мало кто знал, что это такое. Даже у самых опытных управленцев были лишь смутные представления о том, как управлять новыми экономическими и социальными процессами, создавать суверенное государство. На тот момент в стране не было специалистов по переходу к новой рыночной экономике. Независимому Казахстану были остро необходимы профессиональные кадры, имеющие качественное образование международного уровня. Нужно было провести приватизацию и привлечь инвестиции в страну. И это был наш верный стратегический выбор. Ему мы следуем уже два десятилетия, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Среди участников программы немало и восточноказахстанцев. Так, за всё время её реализации 284 жителя нашего региона стали выпускниками и работают на благо страны, 23 стипендиата обучаются в престижных вузах мира.

Один из успешных выпускников, первый заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Жигер Байдильдин встретился с молодёжью и волонтёрами региона. Спикер рассказал о роли Елбасы в формировании интеллектуальной нации, своём обучении в рамках образовательной программы «Болашақ», а также ответил на интересующие ребят вопросы.

Жигер Байдильдин подчеркнул, что программа – это уникальная возможность для талантливых ребят из обычных семей получить качественное образование в топовых вузах мира. В этом деле главное – поставить цель и неуклонно следовать ей. Только в таком случае успех гарантирован.

– Программа «Болашақ» – один из лучших стартап-проектов Нурсултана Назарбаева, – отметил Жигер Байдильдин. – Это инвестиции в человеческий капитал. К примеру, человек получил знания, затем он передаёт их другим людям. Если говорить в целом, это развитие нации.

Добавим, по информации пресс-службы Министерства образования и науки Республики Казахстан, в 2021 году для обучения по программе «Болашақ» выделено 1055 стипендий, из которых 555 – по программам магистратуры, резидентуры и докторантуры, 500 – по новой категории стажировок «Учёные». Отметим, что эту категорию создали по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для того, чтобы талантливые учёные могли ежегодно стажироваться в ведущих научных центрах мира.

Александра Исаева